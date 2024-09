De Volvo ES90 is nu echt in aantocht!

De elektrische sedan van Volvo heeft een datum.

Het Volvo-nieuws van vandaag was de vernieuwde XC90 die ze vanmiddag presenteerden. Ze hebben echter nog meer nieuws vandaag. Volvo toont ook alvast een glimp van hun volgende model. Dit wordt wél een volledig nieuwe auto.

Het gaat om een auto waar we al een tijdje op zitten te wachten: de elektrische sedan. Deze gaat ES90 heten en zou volgens eerdere geruchten in mei al in productie gaan. Het is inmiddels duidelijk dat dit niet gebeurd is. Op zich is het niet verrassend dat het allemaal wat langer duurt, want bij de EX90 had Volvo ook de nodige tegenslagen.

Nu geeft de ES90 zijn eerste teken van leven, want Volvo deelt een teaservideo. Daarop zien we nog niet heel veel, maar genoeg om te zien dat de auto veel lijkt op een S90. Ga er dus vanuit dat de ES90 zich verhoudt tot de S90 zoals de EX90 zich verhoudt tot de XC90.

We weten nu ook wanneer we de Volvo ES90 kunnen verwachten. Daarvoor moeten we nog wel even geduld hebben tot volgend jaar. Volvo-liefhebbers kunnen 25 maart in hun agenda noteren.