Verstappen zet zijn vriendschap met Norris op het spel

We zouden haast zeggen dat Verstappen schaduw gooit op Lando Norris.

Onze held Max Verstappen en Lando Norris zijn echte echte echte vrienden. De twee hebben beiden een Belgische moeder (wel een andere), zijn beiden F1 coureurs en wonen in Monaco, op een steenworp afstand van elkaar. In de afgelopen jaren was er echter niet veel reden om daadwerkelijk stenen naar elkaar te werpen. Doch daar lijkt enige verandering in te zijn gekomen sinds de ’titelstrijd’ van vorig jaar.

Vorig jaar waren er al wat prikjes over en weer, doch dit jaar voert Max de druk pas echt op. In Japan liet onze held zich ontvallen dat als híj in de McLaren zou zitten, hij niet eens in beeld was gekomen. Onze landgenoot bedoelde daarmee uiteraard niet dat hij dan achteraan had gehobbeld met de jongens van Stake. Nee, hij wilde het ount maken dat de McLaren superieur is en dat hij daarin iedereen op drie ronden had gezet.

Keiharde psychologische oorlogvoering van onze held jegens zijn vriend Lando (en Oscar Piastri) dus. En die laatste, voelde zich duidelijk aangesproken. In de opmars naar de race van dit weekend, liet Lando weten dat Max welkom is om de McLaren eens te proberen in de simulator en dat hij dan bitter teleurgesteld zou zijn. Tevens liet hij optekenen dat Red Bull beter aan een snellere auto kan werken dan klagen over anderen. Shots fayaaaaaaaaad.

Deinst onze held terug? Nee natuurlijk niet. Gevraagd naar of zijn opmerking over de McLarens een grap was, houdt Max voet bij stuk:

Ik gaf een eerlijk antwoord. Maar ik zei in datzelfde interview dat dat toch niet gaat gebeuren, dus er is geen reden om te speculeren.

Max is en blijft een hardgekookt ei. Zijn opmerking over niet speculeren na het gespeculeer landt ongetwijfeld op dove oren bij Lando. Bovendien vergeet Max dat er wel degelijk reden is om te speculeren. Waar moeten we anders immers nog over schrijven bij autoblog? Ben jij down voor de frenemy-fase in de Max-Lando relatie. Of vind je het allemaal maar onvolwassen geneuzel? Laat het weten, in de comments!