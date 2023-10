Renault Kardian komt ons wel heel bekend voor

De Renault Kardian is nieuw, maar doet ons ook aan iets anders denken. Dat is niet zozeer een andere Renault.

Tegenwoordig is er bijna niet meer zoiets als ‘een automerk’. Ja, Tesla, maar de meeste merken zijn onderdeel van een groot concern waar meerdere merken deel van uit maken. Bij Renault is dat niet anders. Dat is onderdeel van een alliantie waar ook Alpine, Dacia, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Renault Trucks, Renault Korea en Venucia deel van uit maken.

Het is dus niet vreemd dat die merken af en toe wat modellen met elkaar uitwisselen. Zo is de nieuwe Mitsubishi Colt eigenlijk een Renault Clio en de Mitsubishi ASX stiekem een Captur. De Dacia Spring kennen andere mensen op deze planeer weer als Renault Kwid. Met de Renault Kardian is dat niet anders.

Het lijkt net een Dacia

Het kan zijn dat je nog nooit gehoord hebt van de Kardian en om eerlijk te zijn, wij tot voor kort ook niet. De Renault Kardian is namelijk in technisch opzicht een auto die wij kennen als – Good News! – de Dacia Sandero. Om preciezer te zijn, de Stepway-variant van die auto. Renault heeft de auto namelijk voorzien van een iets vlotter uiterlijk, een enorm Renault-logo op de voorzijde en een iets fraaier interieur.

Dat moet voldoende zijn om – in eerste instantie – de Zuid-Amerikaanse markt te bestieren. Over dat interieur gesproken, daar zien we nu ook de eerste afbeelding van. Er is gebruik gemaakt van wat mooiere materialen, er is een groot infotainmentscherm en een groot Renault-logo op het stuurwiel om jou te overtuigen dat je achter het stuur zit van een Renault en niet een Dacia.

Bestaansrecht Renault Kardian

Waarom doet Renault dit? Kunnen ze het niet beter gewoon een Dacia Sandero noemen? Nou, nee, dat gaat niet, want dan moeten ze Dacia daar gaan introduceren. Het Roemeense merk wordt daar namelijk niet geleverd. Ondanks dat we begrip voor de situatie hebben, zou het zeker een leuke toevoeging zijn in Europa.

Compacte crossover-esque auto’s doen het goed hier en met de bekende Dacia-techniek (dat weer Renault-techniek is, volgt u het nog?) moet de typegoedkeuring ook niet zo’n probleem zijn. Ter referentie: dit is de Dacia Sandero Stepway tegenwoordig:

Renault zal de Kardian op 25 oktober onthullen. Da weten we ook wat meer over de techniek, alhoewel dat geen verrassing zijn. Ter referentie, de Sandero Stepway is hier leverbaar met een LPG (de ‘ECO-G’ genaamd). Die levert 100 pk. Een benzine versie met dezelfde 1.0 motor is goed voor 110 pk en wil je een automaat, dan heeft ‘ie 90 pk. In Nederland is de Dacia Sandero Stepway er al vanaf 19.650 euro.