Nieuwe Renault 17 is een übercoole restomod

Renault heeft een leuke verrassing voor de Autosalon van Parijs: een gemoderniseerde Renault 17.

Er zijn bij diverse merken wel wat retro-elementen aan te wijzen, maar Renault gaat echt vol op de retrotour. We hebben natuurlijk al de Renault 5, maar binnenkort presenteren ze ook de nieuwe Renault 4, in Parijs. En voor deze beurs hebben de Fransen nóg een historisch model afgestoft: de Renault 17.

In dit geval gaat het niet om een volledig nieuwe auto, maar om een restomod. De Renault 17 is niet zo iconisch als bijvoorbeeld een Renault 4, maar het blijkt wel een uitstekende basis voor een restomod. Deze gemoderniseerde R17 ziet er namelijk gelikt uit.

Om de Renault 17 naar de 21ste eeuw te halen is de auto 17 centimeter breder gemaakt. Ook de wielen zijn aanzienlijk groter dan die van het origineel. Dit zijn trouwens hele gave putdekselvelgen. Nog een belangrijk verschil: de ronde koplampen zijn vervangen door platte rechthoekige exemplaren.

Om het interieur modern te laten ogen waren er wat meer aanpassingen nodig. Het interieur is compleet nieuw, wel met inachtneming van de originele lay-out. Dankzij de gebruikte kleuren en de stoffen bekleding heeft het binnenste van de Renault 17 toch een lekker jaren ’70-sfeertje. Dit is het werk van ontwerper Ora Ito.

De Renault 17 is tot slot ook nog voorzien van een moderne aandrijflijn. Deze restomod is – hoe kan het ook anders – elektrisch. De elektromotor stuurt 270 pk naar de achterwielen. Omdat de carrosserie van carbon is blijft het gewicht nog enigszins beperkt, met 1.400 kg.

Je had het waarschijnlijk al door, maar deze Renault 17 restomod is een eenmalige oefening. Is dat een verrassing? Nee. Is het jammer? Ja.