Ricciardo verhoogt de druk op Red Bull

Het geduld van de goedlachse Australiër blijkt eveneens eindig.

Over het jaar van Max Verstappen hebben we genoeg geschreven. De techniek laat de Nederlander met enige regelmaat in de steek en uiteraard lijdt het humeur van de jonge racegod daaronder. Als de boel wél heel blijft, lijken andere factoren weer tegen te zitten. Kortom: 2017 is gewoon niet het jaar van Max, maar gezien z’n leeftijd heeft hij nog een flinke poos te gaan om een en ander recht te breien.

Daniel Ricciardo doet het ondertussen beter. De Australiër is in de kwalificaties vaak minder snel dan Max, maar hij heeft minder pech en rijdt (veel) meer races uit. Bovendien hebben we Ricciardo dit jaar al regelmatig op het podium champagne uit z’n schoen zien slobberen.

Toch wil de teamgenoot van Max méér. Red Bull zal wat hem betreft een flinke stap voorwaarts moeten zetten om hem ervan te overtuigen niet naar een andere renstal te gaan. Ricciardo wil immers niet de F1 verlaten zonder een wereldtitel op z’n naam te hebben gezet. Dit is wat hij erover te zeggen had:

“I went through that impatient phase for sure, and I am still bordering that – because I don’t want to leave F1 without a championship. At least right now, I still believe I can do that, absolutely. I am looking for it – sooner rather than later. I thought we would be in with a really good shot this year, but it hasn’t turned out like that. It really needs to happen with Red Bull next year – at least from my point of view. I’ve been here for quite a few years now and I think next year we need to make a bigger step next year than we did this year, to really convince me that I can win with them.”