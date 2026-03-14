Koop een Aventador met bijbehorende villa in Blaricum

Een fraaie villa in Blaricum en een Lamborghini met een V12, wat wil een mens nog meer?

We schrijven regelmatig over huizen op Funda, maar het probleem is vaak: je kunt het huis wel kopen, maar de dikke auto’s in de garage niet. Deze keer is dat anders. Zowel het huis als de auto in de garage staan te koop.

Gooise villa

Om toch maar met het huis te beginnen: dit is een “klassieke vrijstaande Gooise villa met eigentijdse twist”, om de woorden van de makelaar te gebruiken. In concrete termen gaat het om een villa van 470 vierkante meter met een rieten dak, op een perceel van 1.888 vierkante meter. Inclusief zwembad. Ondanks de klassieke look is het een relatief recent huis, wat in 2013 is opgeleverd.

Op de oprit zien we al twee Porsches staan (een Taycan Cross Turismo en een Cayenne), maar het echte snoepje vinden in de garage. Daar staat een heuse Lamborghini Aventador. Helaas is dat ook meteen de enige auto die in de garage past, dat is dan weer een beetje jammer.

Aventador LP700-4

Deze Lambo is niet bij de prijs inbegrepen, maar hij staat wél te koop. De auto wordt voor €299.950 aangeboden op Marktplaats. Het betreft een LP700-4 uit 2013, oftewel de oer-Aventador. Dat blijft wat ondergetekende betreft de mooiste versie, al is dit niet de meest inspirerende kleurstelling.

Sinds 2013 is er nog maar 27.962 kilometer op de teller gezet en dat is ook niet gek als we naar de spots van deze auto kijken. Het lijkt erop dat de auto vooral is gebruikt voor ritjes van Blaricum naar Laren. Dan gaat het natuurlijk niet zo hard met de kilometerstand.

Wil je naast de auto ook meteen het huis kopen? Dan mag je nog €5.495.000 extra betalen. Dat is in ieder geval het bedrag wat ervoor gevraagd wordt op Funda. Maar wie weet valt er een dealtje te maken met de eigenaar.

Via: Quote