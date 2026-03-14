Waarom de brandstofprijzen die je online leest een stuk hoger liggen dan de prijs aan de pomp

De horrorprijzen op het internet zijn wat overdreven: dit is waarom.

Wie de afgelopen weken het nieuws een beetje heeft gevolgd, kreeg waarschijnlijk het idee dat tanken in Nederland inmiddels een luxeproduct is geworden. Door de onrust in het Midden-Oosten schieten de benzineprijzen volgens richting de 2,50 euro per liter. Tenminste, dat lees je Autoblog.nl. Wie vervolgens daadwerkelijk bij een tankstation staat, ziet vaak een iets vriendelijker prijsje, zelfs bij pompstations langs de snelweg. Hoe kan dat?

Komt dit niet bekend voor? Laat ik het bewijzen. Als voorbeeld neem ik vrijdag 6 maart 2026, de dag waarop diesel voor het eerst duurder werd dan benzine in Nederland. Op die dag meldt United Consumers een dieselliterprijs van 2,375 euro. De literprijs van benzine? ‘Slechts’ 2,369 euro.

Als we vervolgens kijken naar de daadwerkelijke gemiddelde literprijs in Nederland op die dag, dan komen we een stuk lager uit. De écht gemiddelde dieselprijs is 2,175 euro per liter en voor benzine ben je 2,169 euro per liter kwijt.

Waarom is er zo’n groot verschil?

Liegen ik en mijn collega’s heel Nederland voor met te hoge prijzen? Nee. Wij halen onze informatie van bronnen die het GLA aanhouden. Dit is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van de brandstoffen. Neem nogmaals United Consumers. Zij verklaren: ”Wij berekenen iedere dag de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor benzine, diesel en LPG. Deze prijs stellen wij vast op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland.”

Deze vijf grootste oliemaatschappijen zijn BP, Esso, Shell, Texaco en Total. Deze bedrijven geven tankstations een adviesprijs mee: een richtbedrag waarvoor zij hun brandstof zouden kunnen verkopen. Op basis van deze vijf adviesprijzen wordt vervolgens een gemiddelde berekend en is de prijs die je in het nieuws ziet.

Waarom komt de GLA niet overeen met de echte prijs?

Maar belangrijk: het is slechts een advies. De meeste tankstations nemen de adviesprijs niet letterlijk over. Sterker nog: in veel gevallen gebruiken ze die prijs juist als plafond. Daar zijn meerdere redenen voor. Tankstations die dicht bij elkaar zitten proberen klanten te lokken met lagere prijzen. Daardoor duiken ze vaak onder de landelijke adviesprijs.

Daarnaast zijn er de bekende redenen voor een hogere of lagere brandstofprijs. Langs de snelweg betaal je doorgaans meer dan aan pompen in woonwijken en/of bij onbemande tankstations. Weer wat anders: Veel aanbieders stunten met kortingen op de adviesprijs om meer volume te verkopen. De korting wordt meestal direct uit de winstmarge van het tankstation gehaald.

Vergeet ook niet de tankstations op de grenzen met België en Duitsland. Tankstations proberen daar (tegen beter weten in) concurrerend te blijven met buitenlandse brandstofprijzen. Kortom, de hoge bedragen die je online ziet zijn vaak gebaseerd op de GLA. Dat is een nuttige graadmeter voor de markt, maar niet per se de prijs die jij betaalt.

Bron: United Consumers, Tankstationprijzen.nl, MultiTankcard