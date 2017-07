Waarom F1 coureurs lichtvoetiger zijn op het podium

De techiek staat voor niks.

Als fervent F1-kijker ken je de podium-ceremonie waarschijnlijk uit je hoofd. Petje op, petje af, volkslied, en dan champie spuiten terwijl ‘Prelude Act 1’ uit de opera Carmen speelt. Na een uitputtende Grand Prix kan het echter best zwaar zijn om een paar bicep curls te doen met zo’n flinke fles. Vraag dat maar aan Ayrton Senna, die na zijn overwinning in de Braziliaanse Grand Prix van 1991 amper meer de beker boven zijn hoofd kreeg getild. Ouwe dramakoning dat ‘ie was.

Gelukkig schieten de mannen van Liberty Media de arme coureurs nu te hulp. Ze hebben namelijk een deal gesloten met Carbon Champagne om flessen te leveren voor het podium. Het merk wordt daarmee de opvolger van McLaren-sponsor Chandon, wiens brouwsel overigens níet officieel als Champagne gekwalificeerd mag worden. Voorheen was Mumm enige tijd de officiële champagne-leverancier van de F1.

De zwarte Magnums van Carbon zijn omhuld in een dun laagje Carbon en werden al gebruikt sinds het podium van de race in Monaco, maar nu is de deal officieel. Champagne-flessen ‘van carbon’ klinkt je wellicht een beetje stijlloos in de oren, maar vergeet niet dat nieuwe F1-eigenaar Liberty Media uit Amerika komt.

Enfin, met de extra lichte flessen kunnen de coureurs nu waarschijnlijk wat makkelijker springen, schudden, spuiten en Bono besprenkelen dan voorheen. Een paar slokken nemen kan ook geen kwaad, want hoewel Carbon Champagne pas vijf jaar bestaat is het gelieerd aan een bedrijf dat al eeuwen druiven platstampt met hun Franse zweetjatters. Mocht je overigens zelf zo’n flesje willen kopen dan kost dat je zo’n $3.000.