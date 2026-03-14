Spotspecial: gelimiteerde Audi’s in het wild

De RS3 competition limited is niet de eerste limited edition van Audi. We duiken weer eens in de Autoblog Spots-archieven!

Deze week onthulde Audi een nieuw speciaaltje: de peperdure RS3 competition limited. Een mooie aanleiding om te kijken naar de gelimiteerde modellen die Audi in het verleden heeft uitgebracht. Dit doen we aan de hand van spots uit de archieven. We beperken ons vandaag tot de auto’s die ook daadwerkelijk andere hardware hebben. De flauwe speciaaltjes die alleen een ander kleurtje hebben slaan we over.

We trappen af met een special edition die er helemaal niet speciaal uitziet. Deze onopvallende stationwagen is een gelimiteerde RS6 Plus. Hier zijn er maar 999 van gemaakt. De RS6 Plus heeft 480 pk, 30 pk meer dan de standaard RS6 van deze generatie. Ook de besturing en remmen zijn aangepast. Qua uiterlijk onderscheidt de RS6 Plus zich alleen met zwarte accenten, dus deze limited edition is heel lastig te spotten.

Een auto die je wel in één oogopslag kunt herkennen is de A1 quattro. Met zijn witte velgen en spoiler is het een echte eyecatcher. Ook in technisch opzicht is er het nodige aangepast. Dit is een echt bommetje, met 256 pk, een elektronisch sperdifferentieel en – zoals de naam al doet vermoeden – vierwielaandrijving. Met een oplage van 333 stuks is het een zeer zeldzame verschijning in het straatbeeld.

We zouden dit hele artikel kunnen vullen met R8’s, maar we houden het afwisselend. Een van de bruutste varianten was deze R8 GT. Deze versie is 100 kg lichter en beschikt over 560 pk. Dit vermogen gaat nog steeds naar alle vier de wielen, want een achterwielaangedreven variant is er nooit geweest van deze generatie. Spotters kunnen de R8 GT herkennen aan de achtervleugel, de canards op de voorbumper, de koelsleuven in de achterbumper en de exclusieve velgen.

Een van de zeldzaamste Audi’s die je kunt spotten is deze R8 e-tron. Inderdaad, een volledig elektrische R8. De R8 e-tron heeft 462 pk uit twee elektromotoren. Deze zitten allebei op de achteras, dus deze R8 heeft géén quattro. Vanwege het absurde prijskaartje van een miljoen zijn er nauwelijks R8 e-tron’s verkocht. Aan het kenteken te zien is deze auto – gespot in Den Haag – ook geen klantenauto. Over de productieaantellen wil Audi alleen loslaten dat er “minder dan 100” zijn gebouwd. Wij gokken dat het werkelijke aantal dichter bij de 10 zit dan bij de 100.

De RS3 competition limited is niet het eerste speciaaltje op basis van de RS3. Eerder was er al de performance edition. Deze heeft met 407 pk 7 hele pk’s meer dan de standaard RS3. Ook is de begrenzer 10 km/u hoger afgesteld, op 300 km/u. Bijzonder flauw allemaal, maar deze RS3 is wél sneller dan de competition limited. Die heeft namelijk 400 pk en een topsnelheid van 290 km/u. Qua uiterlijk is de performance edition vooral te herkennen aan de matgrijze kruispaaksvelgen.

Deze special edition ligt nog vers in het geheugen: de RS6 GT. Hiermee nam Audi afscheid van de C8-generatie. De naam RS6 GT lijkt te duiden op een flink afwijkende variant, maar stiekem is er ook weer niet zóveel aangepast. Het vermogen van 630 pk is gelijk aan de RS6 performance en het gewicht is maar met 10 kg afgenomen. Wel heeft de RS6 GT een schroefset en een aangepast differentieel. De RS6 GT heeft een iets dikkere body, andere velgen en een grotere spoiler, maar het is vooral de livery die de show steelt. Die is geïnspireerd op de Audi 90 IMSA GTO uit de jaren ’80.

De RS3 Edition 25 Years kwam al aan bod in ons recente RS4-lijstje, maar in dit rijtje hoort hij ook thuis. De 25 Years Edition heeft 470 pk (20 meer dan de normale), een volledig instelbaar schroefset en nog wat verstevigingen aan het chassis. De kleur Imola Yellow is een hommage aan de eerste generatie RS4. Nog een bijzonder detail: de 25 Years Edition heeft géén dakrails. Er zijn 250 exemplaren van gemaakt.

