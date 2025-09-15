Rijden met iconische generaties van de Mercedes S-Klasse

De Mercedes S-Klasse is al decennialang hét toonbeeld van luxe, innovatie en comfort.

In deze video nemen we je mee langs de meest iconische generaties, van de baanbrekende W116 tot de hypermoderne modellen van vandaag.

We starten in 1972 met de W116, de eerste officiële S-Klasse. Deze generatie introduceerde voor het eerst ABS en legde de basis voor veiligheidssystemen die tegenwoordig standaard zijn. Daarna volgt de W126, bekend om zijn enorme verkoopsucces en innovaties zoals airbags en tractiecontrole.

In de jaren ’90 kwam de imposante W140, ook wel “de kathedraal” genoemd. Dit was de eerste S-Klasse met ESP en zelfs elektrische binnenspiegelverstelling – pure overdaad. De opvolger, de W220, oogde slanker maar barstte van de technologie. Denk aan DISTRONIC (adaptieve cruise control), geavanceerde navigatie en natuurlijk de krachtige AMG-varianten.

Vervolgens zien we de W221 en W222, waarin luxe een nieuwe dimensie kreeg. Innovaties zoals Magic Body Control, dat het wegdek scande en de vering aanpaste, zorgden voor ongekend rijcomfort.

Ook de komst van de Maybach-versies maakte de S-Klasse nog exclusiever. Wat alle generaties gemeen hebben: de S-Klasse introduceert telkens baanbrekende technologieën die later hun weg vinden naar gewone auto’s. Of het nu gaat om veiligheid, rijhulpsystemen of pure luxe – de S-Klasse blijft de maatstaf. Kortom: de ultieme combinatie van techniek, historie en rijbeleving. Een reis door tijd en innovatie – de Mercedes S-Klasse zoals je hem nog nooit hebt gezien.