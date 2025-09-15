Iconische Ford Cosworth is uniek op Marktplaats!

Een jaren ’80 homologatiespeciaaltje: wat wil een mens nog meer?

De jaren ’80, wat moet dat een mooie tijd zijn geweest voor de autosportliefhebber. In de DTM heb je de 190E Evo II, E30 M3’s en de V8 Quattro, de Formule 1 maakt kennis met een racetalent uit Brazilië en Porsche domineert op Le Mans met de 956 en de 962C.

Maar ook in de rallywereld is het goed toeven. Groep B viert hoogtijdagen doordat grote merken als Peugeot, Renault, Audi en Lancia het met elkaar aan de stok hebben. Ford doet ook mee met de RS200, maar zodra Groep B in 1986 wordt afgeschaft moet het Amerikaanse merk met iets nieuws komen. De vervanger is een rallyversie van de Sierra.

Als homologatiebasis werkt Fords Special Vehicle Engineering-afdeling (SVE) samen met Cosworth om een RS-versie te maken van de Sierra. Het resultaat is de Ford Sierra RS Cosworth. Later volgt er een sedanversie van en een nog dikkere RS500-uitvoering. Die laatste is bedoeld als platform voor een tourwagenracer.

Specificaties

Onder de motorkap ligt de befaamde 2,0-liter viercilinder met zestien kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen. Voor een extra vermogensboost komt er een Garrett T3 turbo met 0,55 bar overdruk op. De turbocharger brengt het vermogen naar 204 pk en het koppel naar 275 Nm bij 4.500 tpm. Al deze kracht gaat de twee achterste wielen.

Wie op het juiste moment goed schakelt kan binnen 6,8 seconden aan 100 km/u zitten. De topsnelheid is 240 km/u. Ondanks de achterwielaandrijving zijn er nauwelijks hulpmiddelen. ESP of tractiecontrole: je kunt het vergeten. Zoek het maar lekker zelf uit.

Het enige dat je nog enigszins moet helpen, is een visco-sperdiff en een walvisstaat van een achtervleugel die de bips naar beneden moet duwen. Een uitgeklopte koets kan uiteraard niet ontbreken op zo’n sportief model als de Sierra RS Cosworth. Vanbinnen kun je de jaren ’80 proeven. Een diepe achterbank, een schoon dashboard en stoffen bekleding.

De Ford Sierra RS Cosworth op Marktplaats

De reden voor dit artikel is dus een occasion op Marktplaats. Het is op het moment van schrijven de enige Sierra RS Cosworth die je op de website kunt vinden. Dit exemplaar is extra speciaal doordat het één van de 44 Sierra’s is die origineel naar Nederland kwam. In zijn 37-jarige leven heeft de Sierra drie eigenaren gehad en is er 73.634 kilometer mee gereden. Gemiddeld is er dus bijna 2.000 kilometer per jaar mee gereden.

Volgens de verkoper is de Ford roest- en schadevrij en zit ‘ie ‘netjes in de lak, niet concours conditie”. Kan ermee door dus. Het interieur ziet er voor zijn leeftijd keurig uit en heeft geen scheuren in het dashboard. De cabine is zo origineel mogelijk houden. Dat kunnen we niet zeggen over de onderhuidse techniek. Hij is stage 1 gechipt, kreeg een RVS-uitlaat en er zitten Koni-schokdempers onder.

De enige Ford Sierra RS Cosworth die op dit moment te koop staat op Marktplaats bevindt zich bij een dealer in Roermond. Die dealer vraagt een bedrag van € 52.999 voor de icoon. Een Sierra RS in actie zien? Bekijk hieronder de Autoblog-rijtest met de sportieve Cossie!