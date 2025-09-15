Iconische Ford Cosworth is uniek op Marktplaats!

Een jaren ’80 homologatiespeciaaltje: wat wil een mens nog meer?
De jaren ’80, wat moet dat een mooie tijd zijn geweest voor de autosportliefhebber. In de DTM heb je de 190E Evo II, E30 M3’s en de V8 Quattro, de Formule 1 maakt kennis met een racetalent uit Brazilië en Porsche domineert op Le Mans met de 956 en de 962C.
Maar ook in de rallywereld is het goed toeven. Groep B viert hoogtijdagen doordat grote merken als Peugeot, Renault, Audi en Lancia het met elkaar aan de stok hebben. Ford doet ook mee met de RS200, maar zodra Groep B in 1986 wordt afgeschaft moet het Amerikaanse merk met iets nieuws komen. De vervanger is een rallyversie van de Sierra.
Als homologatiebasis werkt Fords Special Vehicle Engineering-afdeling (SVE) samen met Cosworth om een RS-versie te maken van de Sierra. Het resultaat is de Ford Sierra RS Cosworth. Later volgt er een sedanversie van en een nog dikkere RS500-uitvoering. Die laatste is bedoeld als platform voor een tourwagenracer.
Specificaties
Onder de motorkap ligt de befaamde 2,0-liter viercilinder met zestien kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen. Voor een extra vermogensboost komt er een Garrett T3 turbo met 0,55 bar overdruk op. De turbocharger brengt het vermogen naar 204 pk en het koppel naar 275 Nm bij 4.500 tpm. Al deze kracht gaat de twee achterste wielen.
Wie op het juiste moment goed schakelt kan binnen 6,8 seconden aan 100 km/u zitten. De topsnelheid is 240 km/u. Ondanks de achterwielaandrijving zijn er nauwelijks hulpmiddelen. ESP of tractiecontrole: je kunt het vergeten. Zoek het maar lekker zelf uit.
Het enige dat je nog enigszins moet helpen, is een visco-sperdiff en een walvisstaat van een achtervleugel die de bips naar beneden moet duwen. Een uitgeklopte koets kan uiteraard niet ontbreken op zo’n sportief model als de Sierra RS Cosworth. Vanbinnen kun je de jaren ’80 proeven. Een diepe achterbank, een schoon dashboard en stoffen bekleding.
De Ford Sierra RS Cosworth op Marktplaats
De reden voor dit artikel is dus een occasion op Marktplaats. Het is op het moment van schrijven de enige Sierra RS Cosworth die je op de website kunt vinden. Dit exemplaar is extra speciaal doordat het één van de 44 Sierra’s is die origineel naar Nederland kwam. In zijn 37-jarige leven heeft de Sierra drie eigenaren gehad en is er 73.634 kilometer mee gereden. Gemiddeld is er dus bijna 2.000 kilometer per jaar mee gereden.
Volgens de verkoper is de Ford roest- en schadevrij en zit ‘ie ‘netjes in de lak, niet concours conditie”. Kan ermee door dus. Het interieur ziet er voor zijn leeftijd keurig uit en heeft geen scheuren in het dashboard. De cabine is zo origineel mogelijk houden. Dat kunnen we niet zeggen over de onderhuidse techniek. Hij is stage 1 gechipt, kreeg een RVS-uitlaat en er zitten Koni-schokdempers onder.
De enige Ford Sierra RS Cosworth die op dit moment te koop staat op Marktplaats bevindt zich bij een dealer in Roermond. Die dealer vraagt een bedrag van € 52.999 voor de icoon. Een Sierra RS in actie zien? Bekijk hieronder de Autoblog-rijtest met de sportieve Cossie!
Reacties
minimoke1984 zegt
Leuk já. 52000 euro leuk?? Mwah.. daar koop ik toch echt wat anders voor.. maar ieder zijn ding. Zelf veel vroeger met Escort Cosworth gereden. Was destijds een top auto maar uiteindelijk naar Toyota (Celica Carlos Sainz 4wd gegaan) overgestapt en daarna naar Subaru (2 x).. Uiteindelijk gestopt met deze hobby autos.. Er zal vast een liefhebber te vinden zijn maar of hij dit er voor over heeft..
rulefollower zegt
Is dat een asbest-sticker? Weet iemand of er asbest in de auto gebruikt wordt? Pakkingen?
baardmijt zegt
Ja.
En die kans is reëel lijkt me.
Kan bijvoorbeeld zitten in remvoeringen, koppelingsplaten, (uitlaat-)pakkingen, hitteschilden rond uitlaat/turbo.
luchtgekoeld zegt
Geweldige tijd ja, de jaren 80. Ik had n fuxxxx Simca 1100!!!!
mc96 zegt
Een hele bak geld, maar wel een redelijke prijs voor een exemplaar in deze staat. Dit is ook een auto die nog wel iets in waarde gaat stijgen. Kijk maar eens wat zelfs RS2000’s doen tegenwoordig. Leuk ook om een artikel te lezen over de Sierra Cosworth. Alleen jammer dat de inhoud niet helemaal klopt. De Sierra Cosworth is niet ontwikkeld als homologatiespecial voor de Rally’s. Het model is ontwikkeld voor de groep A tourwagen racerij (voorheen reed men met de Merkur XR4 Turbo). Toen de Groep B rallywagens verboden werden is de Sierra ook ontwikkeld tot rallywagen. Niet andersom. De RS500 was er eerder dan de op de sedan gebaseerde uitvoering van de Cosworth. De RS500 had een extra splitter onder de voorbumper en een extra lipje op de achterspoiler en belangrijker een extra rij injectoren die op de weguitvoering niet werden gebruikt maar in de raceversie wel.
GJZ zegt
Hou toch op met ESP, ASR enz. Met een goed afgesteld onderstel en het juiste pk, gewicht heb je al die onzin ook niet nodig.
Dat heet puur autorijden…..