Bijzondere AMG krijgt een langverwacht vervolg!

De GT XX Concept is nog maar de voorbode.

Het geduld van autofabrikanten wordt op de proef gesteld. Zo’n beetje alle grote jongens hebben sportieve modellen klaarstaan waar ze lekker veel marge op kunnen pakken. Het is echter nog wachten tot wij, de kopers, voldoende vertrouwen hebben in elektrisch rijden totdat elektrische versies van de 718 en zijn concurrenten op de markt komen.

Ook AMG zit in deze situatie. De snelste afdeling van Mercedes laat met de Concept AMG GT XX zien wat er al mogelijk is. En dat is heel erg veel goeds. Een productieversie van de conceptauto zou overigens niet de eerste elektrische sportauto van AMG zijn. Kun je je de Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive nog herinneren?

In 2012 besloot Mercedes om te kijken hoe men zou reageren op een elektrische sportcoupé met schandalig veel vermogen en een vertrouwd uiterlijk. Voor de beeldvorming: de Leaf was er nog maar net en nog niemand had gehoord van een Tesla Model 3. Dat maakt de elektrische SLS behoorlijk bijzonder.

De elektrische SLS is de eerste EV die in minder dan 8 minuten over de Nordschleife ging. Ieder wiel heeft zijn eigen elektromotor. Samen produceren ze een machtige 750 pk en 1.000 Nm. De sprint naar 100 km/u gaat in 3,9 seconden en de topsnelheid is 250 km/u.

Tweede kans voor de elektrische sportcoupé

Om grote teleurstellingen te voorkomen, werden er maar negen stuks van gebouwd. Maar de sportieve EV krijgt misschien een tweede kans, zij het als elektrische AMG GT Coupé. AMG-topman Michael Schiebe legt uit: ”Er is een emotionele en een rationele discussie. Emotioneel gezien zouden we het inderdaad moeten doen. De vraag is of er een markt is die groot genoeg is om de noodzakelijke investering te rechtvaardigen. Technologisch gezien weten we in ieder geval hoe we dat moeten doen.”

Het hart lijkt het te gaan winnen van het verstand. Schiebe zegt namelijk over de volgende elektrische SLS: ”Volgens mij zijn we erg succesvol met onze tweedeurs-GT met verbrandingsmotor, dus we zullen ons daar eerst op richten en dan kijken we wanneer het juiste moment is om een tweedeurs-EV te lanceren.” Oftewel, is het niet de vraag of er een sport-EV komt maar wel wanneer.

Mensen die de SLS of GT Coupé kopen, gebruiken de auto niet als daily driver, maar meer om af en toe te starten en een leuk stuk mee te rijden, omdat de auto zo lekker rijdt. Dat fijne rijgedrag moet de elektrische versie ook hebben om klanten hetzelfde gevoel mee te geven. Daarnaast moet er natuurlijk ook een centje aan verdiend worden.

Geld verdienen!

Of in de woorden van Schiebe: ”We willen succesvol zijn op het gebied van technologie en prestaties, maar ook economisch. We doen alles wat, laten we zeggen, de moeite waard is om erin te investeren. En op dit moment zou ik zeggen dat we succesvoller zijn met investeren in ons tweedeurs verbrandingsmotorplatform dan met elektrische motoren. Maar hier zijn we flexibel, zo flexibel omdat we ons portfolio voortdurend evalueren en onderzoeken.”

Oké, dus hij moet ook de rekening voor Mercedes kunnen betalen? Nou, niet helemaal. ”Soms maak je een auto die niet de meest winstgevende is, maar je doet het omdat het zo belangrijk is voor het merk, en je moet het doen omdat het een merkvormgever is”, zegt de AMG-topman. Eens zien wanneer en hoe AMG de EV gaat inzetten. Porsche, maak de borst van de elektrische 718 maar nat.

Bron: AutoCar