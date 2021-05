Rondetijd BMW 128ti op circuit valt tegen [+video] - Autoblog.nl

De rivaal van BMW voor de Golf GTI, de 128ti, is qua rondetijd niet de beste keuze in zijn segment.

BMW veranderde de 1 Serie (F40) qua layout aanzienlijk en dat viel niet overal goed in de smaak. De enige hot hatch met achterwielaandrijving kreeg net als al zijn rivalen de aandrijving op de voorwielen. Het wordt daardoor een betere auto, maar niet een betere stuurmansauto.

Nieuwe rivalen

Wel plaatst BMW de auto daarmee tussen een interessanter setje rivalen. In theorie is de BMW 1 Serie nu qua prestaties vergelijkbaar met zo’n beetje alles wat een C-segment hatchback is. Denk aan de Golf, Focus, i30 en zeker de A-Klasse en A3. Deze auto’s hebben ook allemaal minstens één sportieve versie en tegenwoordig vaak meerdere. De Golf komt als GTI (voorwielaandrijving) en R (vierwielaandrijving), de Focus kwam in zijn vorige gedaante als ST en extra krachtige RS en ook Audi en Mercedes leveren respectievelijk de S3, RS3, A35 en A45 als sportmodellen in verschillende gradaties.

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf R

Ford Focus RS (wordt niet vervolgd)

Ford Focus ST (Mk. 4)

Hyundai i30 N

Mercedes-AMG A35 (van de politie)

Mercedes-AMG A45 (S)

Audi S3

Audi RS3 (binnenkort)

BMW richt zich qua prestaties echter meer op de lagere klasse. Hun topmodel M135i xDrive is vergelijkbaar met de A35 en S3 (306 pk, vierwielaandrijving) en daarboven zit niks. Daaronder zit tegenwoordig wel iets. De nieuwe BMW 128ti. De ‘ti’ benaming toont aan dat BMW wel degelijk wil dat dit een sportief model wordt. Het moet dan ook een soort Golf GTI worden en met 265 pk is het absoluut een rap apparaat. Iets wat menig BMW-fan nooit dacht te horen: de 128ti is een hete BMW met voorwielaandrijving.

Rondetijd

Goed, rivalen genoeg dus, maar moet je qua snelheid de ‘BMW GTI’ kiezen? Nou, dat valt tegen. Sport Auto stuurde de BMW 128ti over de Hockenheimring en de rondetijd kan dan gelijk met een breed scala concurrenten gemeten worden.

Die concurrenten belanden echter allemaal boven de BMW 128ti. De rondetijd was 2.07,2. Dat zegt je misschien niks, maar dit is het scorebord:

Ford Focus ST (2020) – 2,04,8

Audi S3 Sportback (2020) – 2.05,2

Mercedes-AMG A35 – 2.05,2

Volkswagen Golf GTI (2020) – 2.05,6

Hyundai i30 N Performance – 2.06,1

BMW M235i xDrive Gran Coupe – 2.06,1

Audi S4 Avant TDI – 2.06,3

Ford Fiesta ST by SPCars – 2.06,4

SEAT Leon Cupra R ST – 2.06,7

BMW 128ti – 2.07,2

BMW 330i – 2.08,7

MINI Cooper S JCW – 2.09,6

Goed, nou zijn een aantal van deze auto’s (met name de Audi S3 en Mercedes A35) een stuk potenter, maar de BMW 128ti belandt qua rondetijd toch enkele seconden onder rivalen als de Ford Focus ST, Volkswagen Golf GTI, SEAT Leon Cupra R en Hyundai i30 N. Als BMW-rijder een trapje hoger zitten dan deze, veelal goedkopere, rivalen is toch tegen de verwachtingen in.

Niks ten nadele dus van het rijplezier, maar de BMW 128ti gooit qua rondetijd geen hoge ogen. Zou jij de sportieve voorwielaandrijver laten staan omdat een Golf GTI je in theorie eruit rijdt?