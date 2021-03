BMW 128ti rijtest video: de betere Golf GTI? - Autoblog.nl

BMW gaat de concurrentie aan met onder andere de Volkswagen Golf GTI. De BMW 128ti rijtest moet uitwijzen of anderen iets te vrezen hebben.

De E46 BMW 3 Serie Compact was het allerlaatste model dat de befaamde ti-badge mocht dragen. We hebben het over halverwege de jaren negentig, tot 2001. 20 jaar later zitten we weer in een BMW ti. De badge representeert met de 1 Serie een sportieve tussenweg tussen de gewone modellen en topmodel M135i xDrive.

Onder de kap van de 128ti ligt dezelfde tweeliter turbomotor als in de M135i. Het vermogen is naar beneden getrokken en ligt op 265 pk en 400 Nm koppel. Daarnaast heeft de ti aandrijving op twee wielen. De voorste welteverstaan. Op papier klinkt het model misschien als het mindere broertje ten opzichte van de BMW M135i xDrive, maar uit de rijtest blijkt de 128ti misschien wel juist hét model om te hebben.

Niet alleen hou je een extra 10 mille in je zak. Ook is de 128ti, mede dankzij een sper op de vooras, verrassend leuk om te rijden. Zeker in Nederland is de hot hatch met 265 pk ruim voldoende om lol te hebben op een dijk. En met een 0-100 tijd van 6,1 seconde sta je echt niet voor aap. Integendeel.

Je herkent een 128ti aan zijn rode accenten zoals onze testauto, mits deze ook zo geconfigureerd is door de eigenaar. De uiterlijke wijzigingen zijn niet zo extreem in vergelijking met een gewone 1 Serie. Zelfs de 18-inch velgen onder de testauto hadden wat Wouter betreft wat groter gemogen om de 128ti wat meer smoel te geven.

BMW is een nieuwkomer in dit segment van de hot hatches. Deze 128ti moet het gaan opnemen tegen de Focus ST, Mégane R.S. en Golf GTI’s van deze wereld. Met name die laatste is een interessante. De Golf 8 GTI is, net als de 128ti, een recent model. Bovendien liggen de prijzen akelig dicht bij elkaar. Een Golf GTI met 245 pk begint bij 50.990 euro, terwijl de 128ti met 265 pk er vanaf 51.164 euro is.

In de BMW 128ti rijtest denkt Wouter dat de 1 Serie je mogelijk een grotere grijns gaat geven dan de GTI uit Wolfsburg. Waarom? Dat zie je in de rijtest video!