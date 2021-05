Man speelt parkeerplaats van lokale supermarkt uit - Autoblog.nl

De parkeerplaats van je lokale supermarkt uitspelen, hoe werkt dat? Een Engelsman presteerde het in ieder geval.

Verveel jij je ook zo in de lockdown? Geen zorgen, je bent niet de enige. Vermaak vinden kan lastig zijn en dus moet je op het rare plekken zoeken. Of juist plekken waar je normaal niet naar omkijkt. Dat laatste deed de Engelse Gareth Wild. Die heeft de parkeerplaats van zijn lokale supermarkt ‘uitgespeeld’.

Overal parkeren

Het moet wel gezegd worden, dit ging niet over één nacht ijs. Het project van Gareth Wild begon zes jaar geleden, nog voordat de woorden COVID-19 en Corona ooit uit iemand zijn strot zijn gedrukt. Wild heeft de afgelopen zes jaar bijgehouden met een spreadsheet waar hij heeft geparkeerd op de parkeerplaats van zijn plaatselijke Sainsbury’s supermarkt. Zijn doel werd zes jaar geleden om elk plekje van de supermarkt een keer gehad te hebben tijdens zijn trips naar de winkel.

For the last six years I’ve kept a spreadsheet listing every parking spot I’ve used at the local supermarket in a bid to park in them all. This week I completed my Magnum Opus! A thread. — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

Secuur

Het vereist secuur te werk gaan, zo’n plannetje. Dat blijkt uit de spreadsheet die Wild gebruikte om elke plek van de parkeerplaats van de supermarkt te pakken. Hij deelde de parkeerplaats in in zes zones, zodat hij precies wist wanneer hij een hele zone gehad heeft en daar dus niet meer heen hoeft. Overigens sloeg hij parkeerplekken voor motorfietsen over (hij heeft geen motorfiets) en ook als een aso op een invalideplek staan voor deze challenge was niet aan Wild uitbesteed. Ook ging het hem alleen om de keren dat hij serieus naar de winkel moest: impulsief die kant op rijden puur voor het parkeren is ook niet de bedoeling geweest. Daarom duurde het iets langer dan gepland: corona gooide toch roet in het eten.

The spreadsheet has been given a bit of extra razzle dazzle to spruce it up a bit for presentation but this is it, this is 6 years of monotony. pic.twitter.com/kjCpMXeKo6 — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

Gelukt

Los van alles is het de Engelsman dus gelukt om de hele parkeerplaats van zijn lokale supermarkt uit te spelen. We horen je nu denken: compleet nutteloos dit, toch? Niet helemaal. Wild eindigde zijn verhaal met een stukje consumentenadvies. Mocht je ooit op de parkeerplaats van de Sainsbury’s supermarkt in Bromley zijn, dan kun je onderstaande plattegrond gebruiken om te kijken op welke plek je het best kunt parkeren.

For anyone keen on taking a pilgrimage to the Bromley Sainsbury’s car park to bathe in my glory I’ve also marked out the best and worst spots to park because I’m such a swell guy. Seriously though, avoid the spaces next to the trolley bays, they’re just terrible. pic.twitter.com/M5gNBRJwja — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

Inmiddels is het balletje gaan rollen in de media en is Gareth Wild redelijk bekend geworden met zijn parkeerplaats-verhaal. Voor herhaling vatbaar? Andere supermarkten hopen nog van wel, maar we betwijfelen het.

We have a challenge for you, @GarethWild. Complete your local Lidl and you’ll be crowned our par-KING🤴 For every ten spaces you park in, we’ll donate to our food bank partner @nbrly 👏 pic.twitter.com/4e2JfCDtJF — @LidlGB (@LidlGB) April 29, 2021

(Via Gareth Wild op Twitter)