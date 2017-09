Schadenfreude: dit is de beste kant van de BMW 6 GT

Durf jij de rest ook te bekijken?

BMW heeft ten tweede male geprobeerd de 5-serie GT wat minder onooglijk te maken. Overigens deed een crimineel ook nog ooit een bewonderenswaardige poging, maar dat terzijde. In eerste instantie kreeg de 5 GT een facelift. Die was op zich geslaagd, maar kon niet verhullen dat de auto qua basisvorm de elegantie heeft van een nijlpaard dat loopt met een limp als een oldschool pimp.

Bij de nieuwe generatie van de luxe ruimte-cruiser hoopt BMW klanten over de streep te trekken door de 5-serie GT voortaan 6-serie GT te noemen. Want een badge met een hoger nummer is altijd beter, dat spreekt. Stiekem is de 6-serie GT echter nog steeds gewoon een variant van de 5-serie (sedan G30, touring G31), wat ook blijkt uit de interne bouwcode ‘G32’.

De term die in mijn brein naar binnenschiet bij het zien van de 6-Serie GT is luxobarge. Het is een stuk of vijf meter aan luxe, het heeft vast een prettige instap en het zal best fijn rijden. Maar ik heb ogen, dus ik hoef ‘m niet.