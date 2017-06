BMW 6 Serie Gran Turismo is officieel

De meest bijzondere 6 Serie van BMW komt voorlopig met enkel vier- en zespitters op de markt.

De nieuwe 6 GT is de evolutie van de BMW 5 GT (rijtest). Het nieuwe model is 150 kg lichter dan zijn voorganger. Volgens BMW kan een sprint naar de honderd hierdoor 0,7 seconden sneller gaan. De Duitse autofabrikant lepelt de nieuwste motorvarianten in de GT. Hiermee ligt de uitstoot tot 15% lager in vergelijking met de 5 GT. Bij de introductie van de 6 Gran Turismo kun je kiezen uit drie verschillende motorvarianten.

De GT-reeks van BMW is misschien niet moeders mooiste, comfortabel is ‘ie wel. De nieuwe 6 GT komt standaard met luchtvering. Met de adaptieve vering kun je schakelen tussen comfortabel of een sportief rijgevoel. Dankzij de luchtvering kan de bodemvrijheid tot en met 20 mm worden vergroot en de auto kan tot 10 mm worden verlaagd. Dit laatste kan handmatig worden ingesteld. Bij snelheden boven de 120 km/u komt de 6 GT automatisch een stukje lager te liggen. De auto is 87 mm langer en 21 mm lager in vergelijking met de 5 GT. De breedte is met 1,9 meter ongewijzigd gebleven.

De 6 GT kent een verhoogde zitpositie en de achterpassagiers kunnen de optioneel de stoel elektrisch verzetten. De BMW komt met drie separate stoelen achterin. De kofferbak is 64 mm lager geworden en heeft een inhoud van 610 liter. Een toename van 110 liter in vergelijking met de 5 GT. De tildrempel is met vijf cm verlaagd wat het makkelijker maakt om die IKEA kast achterin te smijten zonder lakschade te maken. De kofferklep is standaard elektrisch bedienbaar en met de stoelen plat heb je maximaal 1.800 liter aan bagageruimte. 100 liter meer dan zijn voorganger.

Zoals gezegd zijn er drie motoren beschikbaar. Alle drie de varianten zijn standaard gekoppeld aan de 8-traps automaat van BMW. De 6 GT komt er als 630i (2.0 viercilinder, 258 pk, 400 Nm), als 640i (3.0 zescilinder, 340 pk, 450 Nm, optioneel met xDrive) en als 630d (3.0 zescilinder diesel, 265 pk, 620 Nm, optioneel met xDrive).

BMW presenteert de nieuwe 6 GT reeks tijdens de IAA van Frankfurt in september. Vanaf november staat ‘ie bij de dealer.