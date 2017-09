JAWOHL: Mercedes gaat nog een jaar door met Bottas

Heet nieuws uit Duitsland/Finland/Engeland of misschien Singapore.

Zoals iedereen al min of meer wist gaat Mercedes nog een jaar door met Bottas. De Fin die dit jaar een kans krijgt bij het topteam nadat Rosberg onverwacht zijn pensioen aankondigde, werd enigszins gezien als een stop gap voor de Silberpfeile. Maar nu mag hij dus toch in ieder geval iets langer blijven dan slechts een jaar.

Bottas zal blij zijn met zijn nieuwe betrekking, hoewel zijn contract dus niet met méér dan een jaar verlengd wordt. Dat moet de Fin toch te denken geven zou je zeggen. Maar goed, Bottas weet dat hij bij Mercedes in ieder geval races kan winnen en zal er wellicht van dromen dat Hamilton’s motor tien keer ‘plof’ zegt volgend jaar, zodat hij zelf de titel kan pakken.

De bevestiging betekent ook dat alles bij de drie beste teams van dit jaar volgend jaar gelijk blijft, tenzij er nog hele gekke dingen gaan gebeuren. Tegelijkertijd houdt Mercedes met de verlenging voor slechts een jaar de deur open om in 2019 in zee te gaan met iemand anders. We vermoeden dat ze misschien denken aan een deal met een man die Max van voren heet en Verstappen van achteren. Echter komt er ook bij Ferrari na 2018 weer een zitje vrij…