SEPP occasions: alles dat je moet weten plus 7 toppers

We nemen even de regels van de SEPP voor occasions met je door en hebben 7 topvoorbeelden verzameld!

Uiteraard moeten we het tijdens de EV10daagse 2023 ook eventjes hebben over de SEPP. SEPP staat voor Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren en het is precies dat: jij koopt een elektrische auto. Als deze aan de voorwaarden voldoet, dan krijg je geld. Makkelijker, kunnen ze het niet maken bij de overheid die je met zo’n gulle geste onmogelijk roverheid mag noemen. Milieubelastende auto’s worden belast, milieuvriendelijke auto’s worden gestimuleerd. Keurig.

De SEPP is echter niet altijd geldig. Er is een plafond van een nieuwprijs van 45.000 euro. Het plafond is echt 45.000 euro en niet ‘ongeveer 45 mille’. Dus ook met een auto van 45.013 Euro, is men onverbiddelijk. Collega @machiel had het een tijdje geleden over de SEPP voor nieuwe auto’s, nu kijken we wat je kunt kopen qua SEPP occasions. Let op opties! Sommige auto’s vallen net wél binnen de kaders van de SEPP, maar niet als er opties zijn aangevinkt. Echt makkelijk wordt het natuurlijk nooit…

Aandachtspunten SEPP voor occasions

Er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Ten eerste: de vraagprijs. Autohandelaren vinden het handig om alvast het voordeel voor je te berekenen, dus check even de verkoopprijs die je daadwerkelijk moet overmaken. Ander dingetje: BTW. Ja, echt. Sommige EV’s zijn van een onderneming geweest. Sterker nog, we vinden nog altijd verkopers die de Ex btw prijs communiceren én de SEPP eraf gehaald hebben. Dat is een situatie die nooit van toepassing is: Btw teruggave is voor ondernemingen, SEPP is alleen voor particulieren. Dus euhm, ja. De SEPP op een nieuwe auto is 2.950 euro, op een gebruikte is deze 2.000 Ekkermannen.

Er zijn ook een paar voorwaarden, voordat je geld krijgt, uiteraard. Naast het feit dat je particulier moet zijn, dien je ook woonachtig in Nederland te zijn. Daarnaast mag je slechts één keer subsidie aanvragen. Het klinkt natuurlijk logisch, maar de koopovereenkomst moet op jouw naam staan. Hel belangrijk: je moet de deal sluiten bij een RDW-erkend autobedrijf. Importeren of shoppen bij particulieren, mag niet.

SEPP niet geldig voor alle occasions

Ook handig om te weten: je mag niet de auto al een keer gehad hebben OF op hetzelfde adres ingeschreven hebben gehad. De kans dat je de oude auto van de vorige eigenaar van je huis koopt, lijkt ons erg klein, maar let er eventjes op.

Qua auto moet je ook even opletten. Want de SEPP is niet geldig voor ALLE occasions. De belangrijkste regel is die eerder genoemde 45 mille. Maar dat is het niet enige. De auto moet een actieradius hebben van minimaal 120 km. Let wel: het gaat om de officiële fabrieksopgave van destijds, dus niet wat de auto nu nog haalt. Er is overigens ook een MINIMUM prijs: 12.000 euro. De 2.000 euro van moedertje staat mag je tevens alleen houden, als je de auto minimaal 36 maanden in bezit hebt.

Voorbeelden van occasions met SEPP

Voor nu kijken we naar elektrische auto’s waar je SEPP op kunt krijgen. Het is niet zozeer de 7 beste occasions, maar dienen om een globaal beeld te geven van wat je tegenwoordig al kunt kopen voor een relatief laag bedrag. En dat wordt dus nog twee mille lager met de SEPP:

Hyundai Ioniq Style (AE)

€ 21.850

2021

16.018 km

De Koreaanse Prius die meer Prius is dan de Japanse Prius. Het concept van de Ioniq was best slim: een aerodynamische auto met hybride, plug-in hybride of volledig elektrische aandrijving. De Ioniq heeft een relatief kleine accu, komt toch behoorlijk ver op een lading. Ze hebben zich in dit geval meer op efficiency gericht dan op de grootste accu ter wereld monteren. Je haalt meer dan 300 km volgens de WLTP.

En ja, we weten het, bij een gebruikt exemplaar, in de winter en met haast blijft daar de helft van over. Maar het is een enorme stap beter dan de eerste generatie elektrische auto’s die niet echt heel erg veel goedkoper is. Ook lekker is dat je gewoon kunt kiezen voor de allerleukste, allerdikste en allerduurste uitvoering: die was namelijk ruim onder de 45 mille. Of je gaat voor een kale. Dit exemplaar is nog bijna gloedjenieuw en kost met de SEPP minder dan 20 mille. Dat is heel veel auto voor weinig geld.

Kia Niro EV 64 kWh DynamicLine (DE)

€ 28.940

2019

50.000 km

Het is niet de meest spannende auto, deze Kia. Maar dat was ook niet de intentie van de fabrikant bij het ontwikkelen van deze auto. De Kia Niro EV en Hyundai Kona Electric zijn twee uiterst puike elektrische auto’s. Enerzijds omdat het gewoon prima crossovers in hun klasse zijn. De motor heeft meer dan voldoende pit en de accu van 64 kWh zorgt ervoor dat je echt serieuze afstanden kunt afleggen.

Je kan een E-Niro 64 kWh DynamicLine opsnorren (zoals deze), dan heb je alle belangrijke opties en nog wat leuke gadgets. Wel opletten dat er niet te veel opties opzitten of beter gezegd: alleen metallic lak. Alles daarboven doet de originele catalogusprijs boven de 45 mille stuwen. Wel grappig: de ExecutiveLine is nog veel luxer, maar soms goedkoper. Want…daar krijg je géén SEPP op. Subsidies en vrije markt, blijft lastig.

Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWh (ZE1)

€ 25.945

2020

24.150 km

De Japanse autofabrikant was een van de eerste automerken met een échte elektrische auto waar je iets mee kon. En die betaalbaar was. De wet van de remmende voorsprong speelt ‘m parten, want de laatste jaren wordt de auto ietsje ouder en is er ineens enorm veel meer aanbod.

Maar als je op zoekt gaat naar een occasion, is het een goede keuze. Want het is ten eerste een Japanse vijfdeurs hathcback. Veel verstandiger wordt het niet. Dit model heeft de dikke accu (59 kWh nettocapaciteit!) waarmee je volgens de WLTP 385 km kunt halen. Check ‘m hier!

Opel Ampera-E (B)

€ 21.490

2019

40.000 km

Een auto die we eigenlijk veel te veel vergeten, is deze Opel Ampera-E. Dit was een puike elektrische auto van General Motors (in de States werd ‘ie als Chevrolet Bolt verkocht). De Ampera-E is een keurige crossover die er nog altijd modern uitziet. Het interieur is keurig. De range is meer dan goed: 429 km volgens de WLTP. Natuurlijk, dat haal je niet de komende maanden op weg naar wintersport, maar voor dagelijks gebruik is het meer dan voldoende.

Aan het einde van de carriere van deze auto, besloot Opel Nederland de prijzen flink te verlagen, wat ook de occasionprijzen onder druk zette. Dat betekent wel dat je een volgepakte Ampera-E met 30.000 km op de klok voor 23 mille hebt en daar gaan er dus nog twee vanaf bij dit exemplaar! Waarom werd deze auto vroegtijdig van de markt gehaald? Simpel: zoals gezegd is het een GM-product en Opel ging verder onder de PSA-vlag. De Ampera-e was veel duurder om te maken dan wat men er voor kon vangen. Eigenlijk extreem premium dus.

Volkswagen e-Golf E-Dition (5G)

€ 18.450

2020

61.738 km

Ja, de E-Golf. Er zijn twee versies, eentje van vóór de facelift en eentje erna. De verschillen lijken klein, maar zijn het niet. Het pre-facelift model doet 190 km op de NEDC, de post-facelift 230 km op de WLTP. Natuurlijk, dat is alsnog niet denderend, dat weten we. De prestaties zijn redelijk, de auto is nét niet vlot te noemen. Waarom is de e-Golf dan een goede SEPP-occasion?

Nou, de Golf VII is op zich een zeer puike auto. Misschien wel de best gebouwde C-segmenter aller tijden. Ze zitten prima, ze zijn ruim en het interieur is erg verzorgd en stil. Het rijdt ook als een klasse groter. En ja, die range is een dingetje, maar dit is een perfecte tweede auto of een eerste auto als je net als alle andere Nederlanders minder dan 200 km per dag rijdt. Ook lekker: de prijzen (zoals van dit exemplaar) zijn best interessant, helemaal met de subsidie.

BMW i3 120 Ah (I01)

€ 19.887

2019

46.774 km

De eerste BMW i3 was een geweldige auto, maar die aandrijflijn was niet denderend. De verbeteringen kwamen wel, maar het duurde vrij lang en de stappen waren niet heel erg groot. De meest significante stap is de BMW i3 met 120 Ah batterij en i3S. Dan heb je een i3 zoals die eigenlijk bedoeld was. Waar je wel op moet letten: opties! Als je gaat voor een supervol exemplaar, bestaat de kans dat ‘ie over de 45 mille zit!

Ja, ondanks de beperkte range en niet al te indrukwekkende prestaties, was dit een heel erg dure auto. Dit exemplaar dat wij vonden is nét voordelig genoeg. En dat merk je ook, dit is een kwaliteitsproduct. Een koolstofvezel monocoque en hoogwaardige afwerking en materiaalgebruik. Ook is de i3 verassend ruim. Net als de e-Golf is het wel meer een ideale tweede auto dan een volwaardige auto. Aan de andere kant: het zijn ook wel ‘first world problems’ dat je anderhalf uur later op vakantiebestemming bent. De i3 die wij vonden valt nét in het budget.

Tesla Model 3 Standard Range+

€ 36.999

2022

20.650 km

Gek wat de prijs met een auto kan doen. Tesla heeft flink zitten stunten de laatste tijd met de Model Y en Model 3. Dat drukt uiteraard ook de prijzen van gebruikte auto’s. Het gekke is, hoe nieuwer de Model 3, hoe groter de kans is dat ‘ie in aanmerking komt voor de SEPP. De prijzen lagen namelijk lange tijd boven de 45 mille voor een kaal nieuw exemplaar.

Tegenwoordig koop je er eentje voor 43 mille (nieuw!). Dus je kan op zoek naar zo’n jong gebruikt exemplaar. Of je scoort voor 43 mille een gloednieuwe Model 3 waar dan bijna 3 mille vanafgaat. Elon Musk wint altijd.