Golf GTI 380 is zwanenzang van de handbak

Om de handbak een waardig afscheid (of in ieder geval een afscheid) te geven heeft Volkswagen een special edition in het leven geroepen: de Golf GTI 380.

De puristen hebben het maar zwaar, want langzaam maar zeker verdwijnt alles wat puristen op prijs stellen. Het enige wat straks nog overblijft is achterwielaandrijving. Atmosferische motoren zijn al passé en hetzelfde geldt voor de handbak.

Volkswagen had ervoor kunnen kiezen om de handbak een stille dood te laten sterven, maar dat doen ze niet. De handbak heeft door de jaren heen heel wat mensen plezier bezorgd in de Golf GTI, dus een waardig afscheid is wel zo netjes. Daarom presenteert Volkswagen de Golf GTI 380.

Je denkt misschien: hoezo afscheid, de GTI is toch al niet meer met handbak leverbaar? Dat klopt inderdaad voor Nederland, maar elders (bijvoorbeeld in Duitsland en de VS) is de Golf GTI nog wel met handbak te krijgen.

Je hebt al door de dat de Golf GTI 380 niet voor ons is. Deze special edition is exclusief voor de VS, voor de liefhebbers van ‘stick shift’. Heel veel missen we er niet aan (behalve de handbak dan), want het is een vrij subtiel pakketje. Het gaat vooral om wat glanzend zwarte accenten en dito velgen.

Het getal 380 slaat helaas niet op het aantal pk’s (zoals bij de Golf R 333), maar verwijst naar de modelcode van de Golf 8. Dit deed Volkswagen al een keertje eerder, met de Golf GTI 337, wat de modelcode was van de Golf 2.

Modeljaar 2024 wordt het laatste modeljaar waarin de GTI met handbak wordt geleverd en daarom zullen álle handgeschakelde GTI’s die besteld worden in de VS een GTI 380 zijn. Dat betekent wel dat de Golf GTI met handbak ietsje duurder wordt, maar met een prijskaartje van 32.500 dollar mogen de Amerikanen alsnog niet mekkeren.