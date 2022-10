Volkswagen showt ‘praktische’ Golf GTI

Is een Golf R Variant niet cool genoeg? Dan is dit misschien wat voor je.

Het mooie van een hot hatch is dat je een leuk scheurijzer en een praktische auto in één hebt. Dat maakt het ook een stuk makkelijker om je wederhelft ervan te overtuigen dat het een goede aankoop is.

Volkswagen laat nu een Golf GTI zien die extra praktisch is. Deze Golf GTI is namelijk uitgerust met een dakkoffer in een matchende kleur. Dakkoffers waren vroeger natuurlijk hartstikke suf, maar sinds Jon Olsson zijn supercars van dakkoffers voorziet is het juist übercool.

Volkswagen neemt deze auto mee naar de SEMA Show, dus het voornaamste doel was niet om de Golf GTI praktischer te maken. Deze Golf GTI Accesories Concept, zoals de auto officieel heet, is vooral bedoeld om te laten zien wat er allemaal mogelijk is qua accesoires.

De dakkoffer is dus niet de enige accessoire waarmee deze Golf GTI is uitgerust. Zo is de hot hatch ook voorzien van een Oettinger-kit, bestaande uit subtiele lipjes op de voor- en achterbumper en een spoiler.

Verder is de auto voorzien van 20 inch Oettinger-velgen, gecombineerd met een H&R-schroefset. Dat maakt de auto dan weer wat minder praktisch, maar goed. De remmen hebben ook een upgrade gekregen. De Golf GTI heeft nu voor en achter remklauwen met acht zuigers en 14,6 inch geventileerde remschijven voor.

Uiteraard kun je deze auto niet zo kant en klaar bestellen bij Volkswagen, maar dit zijn wel allemaal onderdelen die je zelf kunt aanschaffen. Je kunt deze Golf GTI Accesories Concept (mét dakkoffer) dus precies namaken, als je dat zou willen.