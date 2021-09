Social media berichten in auto niet de moeite waard

Toch kijken we massaal naar onze telefoon als we social media berichten of notificaties binnenkrijgen. Stel dat je wat mist!

De complete mensheid is helemaal verslaafd aan de smartphone. We noemen het vaak nog een telefoon. Maar, wat je ermee kunt doen is eigenlijk ongelooflijk. Het zijn in principe eerder kleine computers, dan echte telefoons. En drie keer raden wat we dan doen met zijn allen?

Inderdaad, stomme filmpjes kijken op TikTok. Of Facebook-updates checken van mensen (20%) en bedrijven (80%) die je niets interesseren. Oh, en foto’s swipen op Instagram, uiteraard. Vergeet ook niet de constante stroom van berichtjes in alle groeps-apps. Die Zuckerberg houdt zo wel de complete mensheid in zijn greep. Maar wat blijkt: wij weten het allemaal dat het het niet waard is!

Social media berichten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet namelijk een grote groep (1.200) bestuurders een digitaal dagboek bijhouden. Het onderwerp: telefoongebruik in het verkeer. Het grootste gedeelte (94%) van de onderzochte mensen vind het lezen van social media berichten het risico van een boete niet waard. En 85% vindt de berichten die binnkomen, eigenlijk onbelangrijk.

Het Ministerie heeft dit onderzoek laten doen in verband met hun MONO-campagne. Deze moet FOMO (fear of missing out) tegengaan, waarschijnlijk. Op de Erasmusbrug hield de politie een actie, waarbij de minster van Infrastructuur en Waterstaat Barabra Visser ook aanwezig was. De politie (en minister) confronteerden de overtreders met hun gedrag.

Deelname verkeer

Mevrouw Visser is niet geconfronteerd met het zeldzame feit dat zij nog een zittende Minister is in Rutte IV. Alle mensen die die politie op de Erasmusbrug aanhield, kregen een waarschuwing. Alsof de minister zich lijkt te realiseren dat er herverkiezingen aankomen.

Ondanks dat de meeste mensen hun telefoon in eerste instantie niet gebruiken tijdens het rijden, gebeurt dat wel wanneer er een bericht of notificatie binnenkomt. Uit het onderzoek van het Ministerie blijkt dat maar liefst 70% van alle berichten binnenkomt op momenten dat de ontvanger deelneemt aan het verkeer.

Via: Rijksoverheid.