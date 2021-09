De drukste ochtendspits van het jaar is een feit

Graag achteraan aansluiten. De drukste ochtendspits van het jaar werd vanmorgen gemeten.

Als je vanmorgen in de auto zat en om je heen keek was je vast niet de enige op de weg. Dat gevoel kan kloppen. We hadden namelijk te maken met de drukste ochtendspits van het jaar in Nederland. Vakanties zijn voorbij, de corona maatregelen zijn afgelopen weekend versoepeld en dus worden de kantoorruimtes langzaam weer gevuld. En oh ja. De A12 is dicht. Wat nu ook niet bijdraagt aan een lekkere doorstroom van het verkeer.

Dit alles resulteerde in de drukste ochtendspits van het jaar. Thuiswerkers lachen in hun vuistje, maar niet iedereen heeft een kantoorbaan. Voornamelijk was er extra drukte op de A27 bij knooppunt Gorinchem. Dit stuk snelweg is onderdeel van de omleidingsroutes omdat de A12 tussen Utrecht en Den Haag deels is afgesloten. Ook de komende acht dagen zal het hier nog behoorlijk druk zijn. En dan scheen de zon vanmorgen nog vrolijk. Kan je nagaan wat een dolle pret dit gaat opleveren als het regent.

Drukste ochtendspits van het jaar

Uit data van Flitsmeister blijkt het de drukste dinsdagochtend spits van het jaar te zijn. Omstreeks 08:54 werd het hoogtepunt bereikt met een vertraging van in totaal 1.457 minuten. Ter vergelijking, het oude record van 2021 stond op 806 minuten. Wellicht stond jij in één van die vele vertragingen deze ochtend. Onder andere op de A28 (Zwolle – Amersfoort) en de eerder aangehaalde A27 (Breda – Utrecht) was het raak.

Of we ooit teruggaan naar de extreme files zoals in 2019 is nog maar de vraag. Maar het is een utopie dat files na corona opeens verdwenen zijn. Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving hebben eerder aangegeven dat ze denken dat lange files in de spits na corona niet meer terugkeren. Een gedurfde uitspraak, want elke geïrriteerde automobilist die dezer dagen met files te maken heeft zal het tegendeel beweren.