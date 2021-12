Stellantis bouwt snelweg die auto’s kan opladen

Zal er ooit een tijd komen dat je EV’s kan opladen tijdens het rijden? Met technologie voor een snelweg die auto’s kan opladen gaat Stellantis dat proberen.

In een ideale wereld hoef je voor ‘oneindige’ aandrijving van je elektrische auto niet verder te kijken dan bekende voorbeelden. Botsauto’s hoef je bijvoorbeeld nooit op te laden. Met dank aan een krachtveld boven de auto’s wat constant onder stroom staat en een ‘antenne’ die daar contact mee maakt, kun je de auto’s van stroom voorzien zonder ooit op te laden. Leuk, maar om nou alle straten ter wereld te overdekken met een stroomveld? Een grote logistieke nachtmerrie, om over het stadsbeeld nog maar te zwijgen.

Oplaadweg

Een manier om een elektrische auto altijd opgeladen te krijgen is echter wel een manier om je actieradius flink te verhogen, dan wel compleet overbodig te maken. Hoe tof zou het zijn om van hier naar Spanje te rijden terwijl je auto constant wordt gevoed en je dus nooit hoeft te laden? Oké, dat kan nog niet, maar Stellantis heeft iets gebouwd waarmee dat wellicht in de verre toekomst kan. Stellantis noemt het de Arena del Futuro (arena van de toekomst) en het is, jawel, een snelweg die je auto kan opladen.

Snelweg kan auto’s opladen

In plaats van een ‘bovenleiding’ werkt de snelweg van Stellantis die auto’s kan opladen andersom. Er zit één grote inductielader in het asfalt verwerkt. Het gaat eigenlijk om een uitvergrote versie van een draadloze telefoonoplader: er zit een krachtveld in de weg en de auto kan met een ontvanger de energie uit de weg ‘vangen’. Dit heeft ook als voordeel dat auto’s contact maken met de weg en via het Internet of Things data kunnen uitwisselen om zo verbonden te zijn met de weg. Op zich een goed idee, maar daar zit nog wel even een privacy-dingetje.

Duurzaam asfalt

Ook test Stellantis met de snelweg die auto’s kan opladen een nieuw type duurzaam asfalt, zodat je niet als wegbeheerder constant tijd en geld kwijt bent aan hypergecompliceerde elektrische wegen om de vijf jaar vervangen. De Arena del Futuro is een stuk asfalt van 1.050 meter lang, dus het gaat nog niet echt om iets op grote schaal. Wel noemt Stellantis de initiële resultaten die een Fiat 500e en een nieuwe elektrische Iveco bus neerzetten ‘positief’. De Arena del Futuro bevindt zich op een supergeheime locatie, langs de A35 in Italië net na afslag Chiari-Ovest. Helaas is ‘ie echter niet open voor het publiek.

Het is een project dat nog echt in de kinderschoenen staat, maar het is interessante technologie. De snelweg die auto’s kan opladen door Stellantis en partners kan een revolutie voor opladen zijn.