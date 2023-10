Supercar crash op Sardinië eist twee levens [video]

Gevaarlijk rijgedrag had een fatale afloop tijdens een supercar tour op Sardinië.

Met een groepje auto’s rijden kan ontzettend leuk zijn. Het gevaar is wel dat als er een paar de grens opzoeken (of daar overheen gaan) dat andere deelnemers volgen. Vaak drukt de organisatie aan het begin van zo’n rally deelnemers op het hart om rustig aan te doen en het echte werk te bewaren voor een circuit.

Helaas zijn dit soort waarschuwingen soms aan dovemansoren gericht. En tijdens een supercar rally op het Italiaanse eiland Sardinië had het helaas een fatale afloop. De crash is door toeristen op beeld vastgelegd.

Supercar crash sardinië video

Toeristen, die geen deel uitmaakten van de rally, filmden hoe ze worden ingehaald door een stelletje supercars. Op een vrij onverantwoorde wijze, maar ze kunnen het rijtje Lamborghini’s en Ferrari’s wel waarderen. Tot het fout gaat.

De bestuurder van een Ferrari Portofino is bezig met een inhaalactie en wil een andere deelnemer in een Lamborghini Huracan ook nog passeren. De Lambo-rijder kijkt niet goed in zijn spiegel en wil op zijn beurt een camper inhalen. Dan gaat het echt mis. De Ferrari en Lamborghini raken elkaar, de Huracan beukt vervolgens de camper en deze valt op zijn kant.

De inzittenden van de camper krijgen een enorme klap te verwerken, maar gelukkig blijft het bij lichte verwondingen. Voor de inzittenden van de Ferrari Portofino een ernstigere afloop. Na de crash vliegt de Ferrari in de hens, de 67-jarige bestuurder uit Zwitserland en zijn 63-jarige vrouw komen hierbij om het leven.

De groep was onderdeel van een meerdaagse evenement genaamd Sardinia Supercar Experience. In zes dagen rijden een groep supercars mooie routes en overnachten ze in mooie hotels. Dat kan met een eigen supercar, maar de mogelijkheid bestaat ook om er eentje te huren. De Ferrari Portofino en de Huracán EVO Spyder in dit verhaal betroffen gehuurde auto’s.

Via: L’uniona Sardinia