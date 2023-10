iPhone 15 en BMW blijkt een dramatische combinatie

Als je grof geld betaalt voor de nieuwste iPhone zou het ook wel leuk zijn als Carplay werkt.

Als je de nieuwste iPhone hebt én een BMW rijdt heb je het goed voor elkaar. Het mooie is dat deze twee ook uitstekend met elkaar samenwerken via Apple Carplay. Althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Helaas blijkt dat niet altijd perfect te werken.

Degenen die niet de nieuwste iPhone hebben gekocht zitten deze keer goed, want het mis bij de iPhone 15. Apple Carplay blijkt namelijk niet om te kunnen gaan met de nieuwe iPhone 15. In BMW’s al helemaal niet.

Vanuit iPhone 15-gebruikers regent het klachten. Het blijkt in sommige gevallen heel lastig (zo niet onmogelijk) om Carplay aan de praat te krijgen met de nieuwste iPhone. Het probleem zou te maken hebben met het feit dat de iPhone 15 gebruik maakt van een USB-C aansluiting. Het wel of niet werken van Carplay lijkt af te hangen van de kabel.

Dit issue geldt niet specifiek voor BMW’s, maar BMW-rijders krijgen er nog een extra probleem bij. Sommige gebruikers melden namelijk dat de NFC-chip niet meer werkt na het draadloos opladen van hun iPhone in de auto. Dat betekent dus dat je opeens niet meer kunt betalen met je telefoon. Dat is niet zo fijn, zeker niet als je portemonnee thuis ligt.

Het is ook niet dat de NFC-chip eventjes van slag is, het werkt gewoon definitief niet meer. Sommige klanten hebben al een nieuwe chip gekregen, maar die ging dan meteen weer kapot bij het draadloos opladen.

Hoe dit precies kan is nog niet duidelijk en er is daarom ook nog geen oplossing voorhanden. Mocht je net een nieuwe iPhone 15 hebben aangeschaft en een BMW rijden, dan is het misschien slim om even niet draadloos op te laden. En als je dat toch doet moet je zorgen dat je niet je portemonnee vergeet.