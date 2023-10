Tesla Model S verlaat massaal ons land

Bye bye. De Tesla Model S is een favoriet onder de export van EV’s. Maar welke EV’s halen we graag uit het buitenland?

Het is eigenlijk heel makkelijk te raden wat er scoort op het gebied van import en export als het gaat om elektrische auto’s. EV’s waarvan de gunstige bijtelling is afgelopen verdwijnen over de grens. Terwijl betaalbare elektrische auto’s het land binnenkomen.

Import export EV’s

De Tesla Model S is de meest geëxporteerde EV van dit jaar tot nu toe. Dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive van januari 2023 tot en met augustus van dit jaar. De Model S ging maar liefst 916 keer de grens over. Ter vergelijking, op nummer twee staat de Volkswagen e-Golf met 509 geëxporteerde exemplaren. Dat is bijna twee keer minder in vergelijking met de Tesla.

Voor veel Tesla Model S’en zit de gunstige bijtelling erop. De gunstige bijtelling was vijf jaar van kracht en dat is nu zo’n beetje afgelopen. Dan kun je net zoals @nicolasr al aankondigde in Autoblog Podcast 31 er eentje kopen, of de auto een nieuw thuis laten zoeken over de grens.

Deze ontwikkelingen zijn overigens een gruwel in de ogen van Den Haag. Het zelf gecreëerde systeem was ooit bedacht dat nieuwe EV’s massaal de occasionmarkt zouden bestormen. Dat is niet het geval. De auto’s waar in het verleden een lekker voordeeltje op zat verdwijnt juist uit Nederland.

De top 10 export laat zich dan ook raden. Niet alleen de Tesla Model S en e-Golf, maar ook de Jaguar I-PACE en de Tesla Model X zijn populaire exportkandidaten. De volledige top 10 kun je hieronder bekijken.

Top 10 export EV’s januari t/m augustus 2023

Tesla Model S (916) Volkswagen e-Golf (509) Tesla Model 3 (468) Nissan Leaf (379) Jaguar I-PACE (362) Tesla Model X (330) BMW i3 (292) Opel Ampera-e (181) Hyundai IONIQ (167) Hyundai Kona (164)

Bron: VWE Automotive

Import

Gaan we door naar de import. Wat het is niet alleen louter de deur uit. Er komen ook nieuwe EV’s het land in. De populairste elektrische auto op de importlijst is de Peugeot e-208. Van deze elektrische Fransoos verwelkomden we 1.043 exemplaren.

Daarmee is het veruit de populairste EV. Op nummer twee staat de Renault Zoe en hekkensluiter van de top 3 is de Volkswagen ID.3 met 713 stuks. Het zijn met namelijk de meer betaalbare EV’s in dit lijstje. Grote dure elektrische auto’s met potentieel hoge maandlasten zijn niet interessant om te importeren.

De top 10 import is hieronder te zien. Ook deze cijfers zijn van januari 2023 tot en met augustus 2023, afkomstig van VWE Automotive.

Top 10 import EV’s januari t/m augustus 2023

Peugeot e-208 (1043) Renault Zoe (765) Volkswagen ID.3 (713) Hyundai Kona (527) Volkswagen e-Up! (456) Peugeot e-2008 (454 Tesla Model 3 (401) Dacia Spring (369) Volkswagen ID.4 (368) Fiat 500 (365)

Bron: VWE Automotive