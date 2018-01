Te koop: McLaren 540C “GT4” van DJ La Fuente

DJ who?

Eén van de kwaliteiten van ons kikkerlandje is dat we goed zijn in het maken van elektronische muziek. Je hoeft alleen maar de bovenste 10 van de DJ Top 100 te zien om dat te bevestigen. Van wie je fan bent, als je überhaupt fan bent, is niet over te oordelen: wel hebben bijna al die jongens een lekker gevulde bankrekening gemeen. En als je status telt, wat doe je dan? Juist ja. Een dikke auto kopen.

DJ La Fuente is zo’n persoon. Ondergetekende kent geen één van zijn nummers, maar een plek 39 in de DJ lijst der lijsten en een behoorlijk gelikte website geven aan dat dit serious business is. Ook qua auto’s zit het wel snor: met een BMW 650Xi op Velos velgen, een Ferrari 458 Spider en een McLaren 540C GT4 is hij bezig met een lekkere collectie. Althans, minus die McLaren. Die staat namelijk te koop.

De McLaren 540C in kwestie is een GT4 Clubsport uitvoering. Ten minste, daar lijkt hij op. De echte GT4 Clubsport is een circuitracer op basis van de 540C’s grote broer, de 570S. Nou denk je misschien dat een instap-McLaren met alleen racestrepen van de GT4 een beetje “wannabe-gedrag” is, maar volgens de advertentie zit er 707 pk in. Dan betreed je ineens 720S-territorium.

Behalve dat de auto van een “bekende” persoon is geweest heb je dan dus sowieso iets unieks in handen. VD Akker vraagt er dan ook € 224.800 voor. Dat is zo’n 24k duurder dan de nieuwprijs in Nederland, maar met dit aantal pk’s, deze kleur en het verhaal erachter, is hij dat dan ook wel weer waard. Dus, waar wacht je nog op?

Met dank aan @supercarspotternl voor de tip!