Nederlandse bruggen en tunnels worden aangepakt

De belastingcentjes worden goed gebruikt.

In Nederland hoeven we niet te klagen over de kwaliteit van het wegennet. Goed, we betalen er ook achterlijk veel belasting voor en de files komen af en toe je neus uit, maar over het algemeen hebben we het goed. Vanmorgen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt dat oude bruggen en tunnels aan de beurt zijn voor een opknapbeurt.

Rijkswaterstaat gaat zich hier de komende 10 jaar mee bezig houden. In totaal worden 80 bruggen en tunnels opgeknapt. Ieder jaar maakt de overheid 150 miljoen euro vrij voor het onderhoud van onze infrastructuur. Van Nieuwenhuizen gaat dit bedrag per 2020 verhogen naar 350 miljoen per jaar. Veel bruggen en tunnels zijn inmiddels meer dan 50 jaar oud. Er zijn al 40 projecten op de agenda gezet.

In de provincie Zuid-Holland zullen de meeste werkzaamheden plaatsvinden, omdat hier ook de meeste bruggen en tunnels te vinden zijn. Onder meer de Wantijbrug bij Dordrecht en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam zullen worden aangepakt. Om files terug te dringen is het nodig om te investeren in de bestaande infrastructuur, aldus van Nieuwenhuizen.

Foto: R8 Spyder onder de Van Brienenoordbrug via @c220amg op Autojunk