Hoofdkwartier McLaren in Woking verkocht - Autoblog.nl

De geldnood van McLaren heeft gezorgd voor wat we al dachten: het hoofdkwartier is verkocht. Toch kunnen ze de faciliteit blijven gebruiken.

In september 2020 kregen we te horen dat McLaren hun hoofdkwartier in de verkoop heeft gezet. Het merk had simpelweg te weinig geld. Ze hebben zich al in rare bochten gewrongen om geld terug te krijgen en de verkoop van hun hoofdkwartier is de volgende ietwat opvallende wijze.

Iconisch

Hoe zat het ook alweer? Het McLaren Technology Center (MTC) is een knap ontworpen gebouw in Woking, Engeland. Hier worden hun auto’s ontworpen en gebouwd. Het gebouw wordt vaak gebruikt als achtergrond bij onthullingen van McLaren (of MSO-projecten). Je kunt het gebouw herkennen aan grote, hoge ramen of het ‘meer’ met lange oprit wat voor het MTC ligt.

Verkoop

Toch zorgen wanhopige tijden voor wanhopige maatregelen. Bij McLaren was de enige oplossing dat het hoofdkwartier verkocht moest worden. Dat zorgt voor weer wat geld in het laatje. Het gebouw kan immers een lekker bedragje opleveren. Vorig jaar zochten ze nog een koper, maar die is gevonden. Het McLaren Technology Center is verkocht.

Sale and leaseback

McLaren wilde hun hoofdkwartier echter niet verkopen zonder een addertje onder het gras. Ze zijn namelijk niet van plan om het gebouw te verlaten. De nieuwe koper koopt het gebouw en McLaren leaset het terug. Deze sale-and-leaseback strategie zorgt voor geld in het laatje bij McLaren en toch kan het gebouw in gebruik blijven.

Miljoenen

Dat er in de grote boze bedrijvenwereld veel geld in de omloop is, dat is bekend. Daarom was het bedrag ook hier een flinke miljoenenkwestie. Het hoofdkwartier van McLaren is verkocht voor 236 miljoen dollar. De koper is het Amerikaanse Global Net Lease. Deze beheren dus het bedrijf voor McLaren. Het automerk leaset het pand voor 20 jaar.

Of ze het MTC ooit nog zelf weer in handen krijgen, is niet bekend. Wel kunnen de zaken dus gewoon doorgaan en kan er geld verdiend worden met modellen als de nieuwe Artura. (via Autoblog.com)