Je kunt niet haten op de TechArt Porsche 992.2

Want eerlijk is eerlijk. De TechArt Porsche 992.2 ziet er helemaal niet zo verkeerd uit.

TechArt. Het is vaak maak het of kraak het met deze tuner. Of het gaat veel te ver, of het is juist lekker subtiel. Deze zit in de laatste categorie. Het woord subtiel is misschien niet de juiste keuze, maar voor TechArt-begrippen is het keurig gedaan.

TechArt Porsche 992.2

Op basis van de Porsche 992.2 heeft TechArt een catalogus gemaakt zodat 911-rijders hun nieuwste aanwinst verder kunnen personaliseren. Voor de voorklep is gekozen voor een GT3-achtig ontwerp met flinke luchtgaten. In het carbon overigens wel weer erg opvallend. Lekker laten spuiten dus.

Qua materiaalgebruik is er keuze uit een vorm van plastic of echt carbon. Dat laatste koop je als je niet bang bent voor drempels en diepe zakken hebt. Ga je spontaan zweten van het idee dat er een drempel in de straat ligt, dan gewoon lekker voor de plastic variant gaan. Is een stuk goedkoper om te vervangen. Of bestel de optionele neuslift mee, dan zit je altijd goed.

Ducktail

Er zijn verder wielkastluchters, een ducktail (yay), splitter, zijskirts en een nieuw setje velgen. Het interieur is ook te personaliseren. TechArt maakt gebruik van zijn eigen atelier om het leer mooi aan te kleden.

TechArt heeft natuurlijk ook de zescilinder boxermotor gekieteld in de 992.2. De Carrera gaat van 389 pk naar 497 pk, waarbij het koppel stijgt naar 550 Nm. Dat is top. Zo kun je gewoon voor de instapper gaan. Waar je vroeger een Turbo moest kopen bij Porsche om een snelle 911 te rijden, is nu de Carrera met een krachtkuurtje voldoende. Bijna 500 paarden in je 911 is prima, meer heb je écht niet nodig.

Mocht dit toch niet genoeg zijn dan vraagt TechArt of je geduld wil hebben met je 992.2 Voor zowel de Carrera S als de GTS zijn er pakketten in de maak.

Bij een wat dikker uiterlijk hoort ook een dikkere sound. TechArt levert een kleppenuitlaatsysteem voor je 992.2 voor wat extra vroem vroem. De onderdelen zijn los bij de tuner verkrijgbaar, of je pleegt één telefoontje en bestelt het hele spul. Wat jij wil.

Liever hoog en droog? Kies dan voor een TechArt Porsche Cayenne.