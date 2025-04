Coole Porsche-optie fleurt de 911 Carrera op

Porsche brengt een klassieker terug naar de 911 na de introductie van de Spirit 70.

Nu de Porsche 911 al ruim 60 jaar bestaat, is het merk vaak terug aan het kijken naar de dingen die de 911 al jaren zo speciaal maken. Zo kregen we speciale modellen als de 911 S/T, kun je de 911 GT3 RS samenstellen in historische kleuren en vliegen speciaal aangeklede modellen als de 911 Spirit 70 je om de oren. Al viert die laatste dan weer de jaren ’70 in plaats van 60 jaar 911.

Tradities

Porsche kan op zich veel dingen voor je waarmaken met Sonderwunsch, maar het is veel makkelijker als het gewoon al beschikbaar is. Dat laatste wordt nu gedaan met een designtouch van de Spirit 70. Die kreeg namelijk een historisch motiefje in de stoelen wat Pasha genoemd wordt. Dit patroon van kleine en grote blokjes als een soort schaakbord annex Escher-illusie was een populaire keuze voor bekleding, wat je zelfs kon krijgen op auto’s als de 924 en 944. Daarna verdween Pasha een beetje en moet je er flink voor bijbetalen als je het via Sonderwunsch wil doen. YouTuber SeenThroughGlass heeft het bijvoorbeeld op zijn 911 GT3, maar moest een derde partij inschakelen.

Pasha is terug op de Porsche 911!

Het wordt nu een stukje makkelijker. Porsche stopt het Pasha-interieur namelijk terug in de configurator van de 911! En het mooie eraan is dat je er geen 911 GT3 of Turbo voor nodig hebt. Sterker nog: op die modellen kan het niet. De optie is aanwezig op de Carrera-modellen.

Het moet gezegd worden: Pasha staat bekend om het opfleuren van de stoelen, door het fel witte patroon. En in de Spirit 70 past de kleur bij het exterieur in olijfgroen. In de 911 gaat het om een wat subtielere toepassing van Pasha omdat de ruitjeskleur dezelfde is als de rest van het interieur. Jammer, want daardoor is het effect wel minder.

Duur

Je moet namelijk wel zeker weten dat je het Pasha-interieur wil op je Porsche 911 Carrera, want het kost 12.410 euro. Het heet officieel het ‘Heritage Pakket Pasha’ en je krijgt dus ook allerlei extra materialen in het interieur om erbij te passen. Maar echt kleurrijk wordt het niet. Ergens jammer, maar goed, dan moet je dus een Spirit 70 kopen. Het Pasha-interieur is nu te configureren op alle facelift Carrera, Cabrio en Targa-modellen, behalve de T. Het idee is in ieder geval erg leuk en we zien graag leuke historische knipogen op Porsches.