Tesla Cyberlandr is de ultieme vakantiemobiel - Autoblog.nl

Met de Tesla Cyberlandr kun je corona-proof genieten van je vakantie. Lekker weg bij de andere mensen.

Tesla zit telkens aan goede kant van de geschiedenis. Gedeeltelijk natuurlijk ook omdat ze de geschiedenis zelf maken. Ze ontwikkelden elektrische auto’s omdat ze het wilden, niet omdat het toen al moest.

Dat gevoel van de juiste timing van Tesla komt weer bovenkruipen, ditmaal bij het zien van de Tesla Cyberlandr. Zeker nu met al die Covid-19 perikelen, is met zijn allen op vakantie gaan geen vanzelfsprekendheid. Daarom is deze opbouw een perfecte accessoire voor jouw Cybertruck.

Tesla Cyberlandr

Natuurlijk, het duurt nog even voordat de Cybertruck er goed en wel is. Maar als dat moment er is, moet je er meteen een Tesla Cyberlandr van maken. De Cyberlandr is een opbouw-kit voor achterop je Cybertruck. In plaats van een pick-up te gebruiken als bedrijfswagen, kun je ‘m dus ook als camper in zetten. Je kan dan de laadbak perfect gebruiken als basis voor de camper-opbouw.

Adventure vehicle

Dat is precies wat de Tesla Cyberlandr doet. Volgens zijn makers verandert de Cybertruck in een heuse ‘Adventure Vehicle’. Nu is een camperopbouw voor een pick-up echt niet nieuw. Wat wel bijzonder is, is dat de gehele camper ingeklapt kan worden. Je kan er dan perfect mee reizen.

Haringen in de grond

Vanwege de vierwielaandrijving, de enorme wielen en de grote bodemspeling kun je bijna overal komen. Voor het opklappen van de Tesla Cyberlandr heb je alleen de Cybertruck nodig, geen extra grond om nog een paar haringen in te slaan.

Gewicht Tesla Cyberlandr

Eenmaal open geklapt is het dak ook uitschuifbaar. Het dak is voorzien van zonnepanelen, zodat je de Cyberlandr kan voorzien van voldoende energie voor de verlichting en dergelijke. Het geheel weegt iets minder dan 550 kg. De Cybertruck heeft een laadvermogen van bijna 1.600 kg, dus je zit nog ruim binnen de marge.

Dan de prijs van de Tesla Cyberlandr. Uiteraard is het project bijna net zo experimenteel als de Cybertruck zelf. De prijs is 49.995 dollar. Er zijn wat acties op het moment, als je nu een aanbetaling doet, hoe meer korting je kunt krijgen. Check hier hoe ze het bedacht hebben.