Bugatti wielen voor een schijntje te koop - Autoblog.nl

Op deze wijze heb je toch iets van Bugatti wielen in huis.

Het leuke aan autoveilingen zijn uiteraard de auto’s zelf. In veel gevallen gaat het om de leukere soort automobiel. Althans, als we kijken naar de veilingen van RM Sotheby’s en dergelijke. Er komen dan net wat vaker gave youngtimers of coole supercars voorbij. In dit geval gaat het om een onderdeel van een combinatie van die twee.

Bugatti wielen

Want de Bugatti EB110 is een gewoon een coole supercar én youngtimer. Daar kunnen wij niet zoveel aan veranderen. Naast de gescheidenis, het design en de prestaties van de supercar, zijn de wielen van de EB110 buitengewoon gaaf. Mocht je een setje willen hebben, nou, dan hebben goed nieuws voor je. RM Sotheby’s gaat een setje veilen!

BBS

De set Bugatti wielen zijn afkomstig van BBS. Het gebeurt wel vaker dat de hulp van de Duitsers wordt ingeroepen om wielen te produceren. Ferrari, Alpina, Porsche, BMW, Jaguar, Aston Martin: allemaal maken ze vaak gebruik van BBS voor de wielen. De velgen zijn gesmeed en dus extra licht en sterk. Ze meten 18 inch rondom. Uiteraard is het een breedset: 9 inch voor en 12 inch achter. De ET-waarde is er niet bij vermeld, dus we weten niet of deze wielen onder jouw opgevoerde Seat Leon passen.

Samenwerking

De samenwerking tussen BBS en Bugatti is wel iets closer dan alleen een setje wielen produceren. Ook de Bugatti EB110 Super Sport-velgen kwamen bij BBS vandaan. Dat velgontwerp werd toegepast op een hoop andere (getunede) auto’s. Je kon deze ‘BBS by Bugatti’ velgen gewoon bestellen in de jaren ’90. Leuk feitje waar je niets aan hebt, de 280 pk sterke Renault Laguna Hartge Biturbo had Bugatti wielen.

Prijs Bugatti wielen

Mocht je ook weer terug naar de jaren ’90 willen gaan, dan begrijpen wij dat volkomen. Het setje Bugatti wielen gaat volgens RM Sotheby’s zo’n 12.000 euro opleveren. In vergelijking met de prijs voor een setje velgen voor de Veyron, is dat echt een schijntje. Die velgen (die speciaal door OZ Racing worden gebouwd) kosten zo rond de 100.000 euro per setje.

