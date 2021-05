Tesla Cyberlandr blijkt een belachelijk succes - Autoblog.nl

Zie hier het bewijs dat iedereen alles koopt dat met Tesla te maken heeft. De Cyberlandr blijkt een belachelijk succes.

In theorie komt de Tesla Cybertruck met rasse schreden dichterbij. Het is nog steeds de bedoeling dat de eerste exemplaren eind dit jaar worden uitgeleverd. Elon kennende wordt dat wat later. De definitieve afmetingen van de Cybertruck zijn immers nog niet eens bekend. Sommigen denken nog steeds dat de bizarre vorm van het concept voor de marktintroductie nog ernstig op de schop moet. Desalniettemin hebben inmiddels één miljoen mensen een reservatie uitstaan voor Tesla’s pickup.

Las Vegas

Van die mensen zijn er nu ook velen gevallen voor de charmes van de Cyberlandr. Deze camper-ombouw op basis van de Cybertruck stelden we onlangs al aan je voor. De Cyberlandr wordt niet gemaakt door Tesla, maar door het in Las Vegas gevestigde bedrijfje Stream It. Dit bedrijf heeft aangegeven voor de opbouw samen te werken met Munro Associates, het bedrijf van voormalig Tesla-hater en huidig Tesla-lover Sandy Munro. Naar eigen zeggen heeft Stream It nu al vijftig miljoen Dollar aan orders binnengesleept voor hun camper-ombouw:

CyberLandr™ is an innovative camper/overlander for the Tesla Cybertruck that was unveiled April 6, 2021. CyberLandr™, by Stream It, Inc., transforms a Tesla Cybertruck into an adventure vehicle by providing a bedroom, living room, kitchen, bathroom, and office when deployed-while disappearing completely within the bed (or “vault”) of the Cybertruck when stowed. Preorders have continued at a rapid pace and already represents more than $50 million in future revenue. Stream It, Inc, niet te verwarren met Feel Good Inc

Positief als Elon himself

Stream It Inc geeft zelf aan dat ze ‘conservatief’ verwachten 10.000 Cyberlandrs af te leveren in 2022. Opvallend, daar veel analisten verwachten dat Tesla in 2022 misschien überhaupt maar 10.000 Cybertrucks af kan leveren. De mensen achter de Cyberlandr lijken dus in ieder geval net zo optimistisch te zijn als Elon Musk himself. Heb jij ook een Cybertruck of een Cyberlandr gekocht? Laat het weten, in de comments!