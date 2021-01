Tesla is de nummer één vijand van katten - Autoblog.nl

Heb jij een kat of katten, dan moet je echt uitkijken voor Tesla’s. Die dingen schijnen levensgevaarlijk te zijn.

Een belangrijke dienstmededeling. Of je voorzichtig aan kunt doen met je Tesla, want ze schijnen het nogal gemunt te hebben op katten. Op sociale media heeft Jamie Lynn Spears (de zus van) haar beklaag gedaan tegenover Elon Musk. In een inmiddels verwijderde video op Instagram stelt Spears dat Tesla verantwoordelijk is voor het moorden van haar katten. Naar het schijnt heeft de Amerikaanse actrice al meerdere katten verloren naar aanleiding van een aanrijding met een Tesla. Hoewel het filmpje offline is gehaald, is het elders opgedoken en kun je het hieronder bekijken.

Wel toevallig dat het blijkbaar elke keer een Tesla betreft. Haar kritiek is dat de auto’s te stil zijn. Mevrouw Spears had ook in het algemeen kunnen stellen dat elektrische auto’s gevaarlijk stil zijn, maar de Amerikaanse beperkt haar kritiek tot Tesla. Hoeveel katten ze precies heeft verloren door middel van aanrijdingen is niet bekend.

Spears wil samen met Elon Musk gaan brainstormen over een oplossing. De actrice pleit onder meer voor een update dat Tesla’s permanent geluid maken in een rijdende toestand. Blijkbaar volgt de actrice de ontwikkelingen niet, want in de Verenigde Staten zijn EV’s sinds september 2020 sowieso verplicht om altijd een geluid te maken van tenminste 43 decibels.

Het lijkt er dus op dat de actrice eens moet kijken naar haar leefomgeving en andere externe factoren. Want elektrische auto’s worden er immers niet minder op. (via CNN)