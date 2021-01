Dit deed de autoverkoop in Europa in 2020 - Autoblog.nl

Winnaars, verliezers. Je kent het wel. De autoverkoop in Europa in 2020 toont interessante cijfers.

We hoeven je vast niet uit te leggen dat de autoverkoop in Europa vorig jaar niet fantastisch is verlopen. Het ene land heeft hardere klappen moeten verwerken dan het andere. Al met al incasseerde Europa gezamenlijk een daling van -23,7% in de verkoop van personenwagens in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Autoverkoop Europa 2020

Alle Europese landen zagen de verkoop dubbel zo laag eindigen in vergelijking met 2019. De verkoop eindigde op 3 miljoen verkochte personenauto’s. Spanje werd het hardst geraakt met -32,3%. Ook Italië kreeg met -27,9% een klap in het gezicht. Andere sterke verliezers waren Frankrijk (-25,5%). Nederland (-20%) en Duitsland (-19,1%).

In de Europese Unie waren de maanden januari en februari niet eens zo heel dramatisch. In maart waren echter de eerste effecten van het toen nog nieuwe coronavirus te voelen. De verkoop nam met maart met 55,1% af en in april zelfs met 76,3%. September was de enige maand van 2020 dat er op Europees niveau een plusje van 3,1% genoteerd kon worden. Zelfs december, traditioneel een goede maand, kende een verlies van 3,3%.

Analisten zijn voorzichtig met voorspellingen voor 2021. Nederland, maar ook andere Europese landen, zitten nog in een lockdown. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te voorspellen dat dit eerste kwartaal van het nieuwe jaar niet goed gaat uitpakken.

Foto: een lekkere showroom via @gemaskerdemuchacho op Autojunk