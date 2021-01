Nieuwe Porsche Taycan instapper is nog voordeliger - Autoblog.nl

De Porsche Taycan zal weer een stukje betaalbaarder worden met een nieuwe instapper, je moet nog een klein beetje geduld hebben.

Porsche is niet alleen een fabrikant van sportwagens. Het is ook een merk met een briljante marketingstrategie. De Taycan is daar weer een uitstekend voorbeeld van. Het model werd in de duurste uitvoering, als Turbo S, aan de wereld gepresenteerd. Klanten die het model zo snel mogelijk wilde hebben moesten dus wel deze duurste uitvoeringen (Turbo, Turbo S) gaan. Pas later kwam de goedkopere Taycan 4S. Verrassing, de Porsche Taycan wordt goedkoper met weer een nieuwe variant.

Porsche Taycan instapper

De Duitse autofabrikant heeft een teaser naar buiten gebracht waarop we meerdere varianten van de Taycan zien. Eentje is nieuw, al laat Porsche nog niet los wat precies. Het valt echter eenvoudig te raden waar we naar kijken. Dit is hoogstwaarschijnlijk de nieuwe instapper van de elektrische auto.

Waarom het zo makkelijk te raden valt is dat Porsche al eerder de instapper elders heeft gelanceerd. In China is sinds vorig jaar de Taycan als instapper te verkrijgen. Wederom een strategie van Porsche. Geen enkel land ter wereld is zo verzot op een instapper als China. Daar is het model zelf belangrijker dan de prestaties. In China is een 911 Turbo ook al goed, terwijl de rest van de wereld bijna uit automatisme het vinkje zet bij de Turbo S.

De Porsche Taycan instapper heeft achterwielaandrijving en moet het doen met ‘slechts’ 408 pk. Het is even afwachten wat de volledige Europese specificaties gaat zijn. De voordeligste Taycan van dit moment is de Taycan 4S voor 110.000 euro. Gaat deze instapper onder de magische 100.000 euro zitten?