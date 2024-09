Tesla lanceert begin volgend jaar Full-Self Driving in Europa

Tenminste, dat is het plan…

Autonoom rijden is ingewikkelde materie, zeker bij Tesla. Je hebt Autopilot, Enhanced Autopilot én Full-Self Driving, en die worden ook weer continu geüpdatet. Het kan dus zomaar zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Het is ook de vraag wanneer bepaalde functies beschikbaar worden. Elon Musk belooft al jaren lang ‘volledig zelfrijdende’ auto’s. Gisteren heeft hij weer een concrete belofte gedaan. Toen deelde hij op X namelijk de roadmap voor het komende halfjaar. En daarin staat dat Full-Self Driving in het eerste kwartaal van 2025 gelanceerd wordt in Europa.

Nu denk je misschien: Full-Self Driving is toch al gewoon een optie in Nederland? Dat klopt, alleen stelt dit nu niks voor. Het enige wat je extra krijgt ten opzichte van Enhanced Autopilot is verkeersbord- en stopbordherkenning. En daar betaal je dan een meerprijs van €3.700 voor.

Uiteraard zal Full-Self Driving in 2025 nog steeds zijn naam niet waar maken. Wat kunnen we dan wel verwachten? Volgens de website is “Automatisch sturen op straten binnen de bebouwde kom” aanstaande. Dus dat is wellicht wat er begin volgend jaar geïntroduceerd gaat worden.

Natuurlijk is de regelgeving ook nog een dingetje. In Nederland is autonoom rijden op niveau 3 überhaupt nog niet toegestaan. Mercedes en BMW bieden dit al wel aan op hun topmodellen. In Duitsland is het onder bepaalde omstandigheden toegestaan, maar dit is nog heel beperkt.