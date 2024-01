Ferrari Roma crash is slecht begin van het nieuwe jaar

Oei, deze crash van een Ferrari Roma is een zuur begin van 2024 voor de eigenaar.

Ik hoop niet dat de goede voornemens van deze Roma-rijder waren: lekker genieten van de Ferrari in het nieuwe jaar. Mocht dit wel zo zijn dan is er op de laatste dag van 2023 een dikke streep door die plannen gezet.

Heeft alles te maken met een slippertje. Een slippertje met flinke gevolgen voor de Ferrari. Misschien wat voorzichtiger rijden als goede voornemens in 2024? De Ferrari Roma crash gebeurde op 31 december op een een snelweg in het Verenigd Koninkrijk. In de buurt van Warwick.

De Ferrari reed niet bepaald voorzichtig. Sterker nog, er zit een vorm van ironie in het verhaal. De bestuurder was namelijk bezig met een inhaalactie. De automobilist was van mening dat zijn voorligger maar langzaam aan het rijden was. Die voorligger was echter een politieagent die op dat moment geen dienst had. De agent zag voor zijn ogen gebeuren hoe de Roma hem inhaalde, de macht over het stuur verloor en vervolgens tegen een stel bomen tot stilstand kwam.

Het was koud en het wegdek was nat op het moment van inhalen. De Ferrari Roma had vermoedelijk tractieproblemen, waardoor de bestuurder werd verrast door de power van de 620 pk sterke V8 met twee turbo’s. Iets te diep het gaspedaal ingetrapt misschien.

De klap was behoorlijk. De bestuurder hield er lichte verwondingen aan over en ook de airbags van de Ferrari zijn geploft op het moment van impact. De schade aan de Ferrari Roma na de crash is fors.

Les voor de volgende keer. Gewoon geduldig achter je voorligger blijven rijden. In de zomer met 25 graden is inhalen wat veiliger dan in de winter met koud weer en vochtig wegdek. Geduld is soms best een schone zaak. Of een kostbare zaak. Want in dit geval is het een dure les.

Fotocredit: OPU Warwickshire via Facebook