Ook Porsche doet mee aan de nieuwste supercartrend

Porsche gaat mee met de trend, met deze ultra-exclusieve Taycan.

McLaren blijkt een ware trendsetter. Het was de MSO-afdeling van McLaren die ermee begon en vervolgens zagen we het bij Lamborghini en bij Ferrari. En nu ook voor het eerst bij Porsche.

Waar hebben we het over? Lak met een kleurovergang! Dit is helemaal in bij supercar-eigenaren die één kleur niet opvallend genoeg vinden. Zo’n lak is wel lastig te spuiten, dus voorlopig zien we dit alleen in het hoogste segment.

De Sonderwunsch-afdeling van Porsche heeft zich nu ook laten verleiden om een dergelijk effect toe te passen. Het resultaat is de Taycan Turbo S Celestial Jade, een one-off uitvoering. Deze auto is gespoten in een kleurovergang van Shifting Carbon naar Urban Bamboo.

Wat deze lak extra bijzonder maakt is het feit dat dit geen gewone lakkleuren zijn, maar Chromaflair-kleuren. Dit hebben we wel al eerder gezien bij Porsche: kleuren die veranderen afhankelijk van de hoek. Urban Bamboo gaat van groen naar geel en goud, terwijl Shifting Carbon van donkergrijs naar zwart en blauw gaat. Dit zijn dus kleuren die op foto’s totaal niet tot hun recht komen.

Uiteraard moet ook nog even vermeld worden hoeveel tijd er in deze lak gestoken is. De lak is met de hand aangebracht, wat zo’n 80 manuren kostte. Daarbij nam de ontwikkeling van deze lak een jaar in beslag. Je wil dus niet weten wat deze lak kost.

Om te benadrukken dat de Taycan Turbo S Celestial Jade een unieke auto is, heeft deze ook een speciaal logo gekregen. Dit moet een paard met het hoofd van een draak voorstellen. Je wist het misschien niet, maar Taycan is afgeleid van het Turkse woord voor ‘jong paard’. De draak verwijst naar het Chinese jaar van de draak.

Deze Taycan is echter niet voor China, want het stuur zit rechts. De auto is bedoeld voor Zuidoost-Azië. Een koper moet echter nog gevonden worden, want de Sonderwunsch-afdeling werkte deze keer niet op verzoek van een klant.

De Taycan Celestial Jade zal eerst op diverse plekken tentoongesteld worden en vervolgens in 2025 geveild worden voor het goede doel. Dit zou dus wel eens de duurste Taycan ter wereld kunnen worden.