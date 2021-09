Er is een nieuwe Tesla op Hollandse bodem in vorm van de Model Y, tijd voor een rijtest video!

Al een lange tijd verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Pas recent kwam de eerste Model Y in Nederland. Het heeft even mogen duren. Enorm spannend is de elektrische auto nu ook weer niet. Oneerbiedig gezegd is het een opgehoogde Model 3. Maar de rijdynamiek is wel echt anders. Je kunt immers niet zomaar een auto verhogen en zeggen alstublieft. Dit heeft effect op rijgedrag en vereist kalibratie en de juiste materialen om bijvoorbeeld overhellen van de auto te voorkomen.

Tesla Model Y kosten

De Tesla Model Y is verkrijgbaar in Nederland in voorlopig twee smaken. Als Long Range en als Performance. Prijzen liggen op 64.000 euro en op 70.000 euro. In ons land is de leasemarkt het meest relevant. De Long Range Tesla model Y lease je vanaf 708 euro per maand via Mobility Service. Dat is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. De bijtelling van de Tesla komt neer op 312 euro per maand met een inkomen in schijf 1, of 416 euro per maand in schijf 2.

In het geval van de Long Range spreekt de Amerikaanse autofabrikant over een WLTP-actieradius van meer dan 500 kilometer. De crossover accelereert in vijf tellen naar de honderd. De topsnelheid ligt op 217 km/u.

Via Tesla een Model Y bestellen betekent een verwachte levering in november. Via een leasemaatschappij kan de levering korten zijn wanneer er sprake is van een voorraadauto. Onze testauto was zwart op zwart uitgevoerd, waardoor de vormen van de Model Y gemaskeerd worden. Misschien wel een verbetering? Check de Tesla Model Y rijtest video hierboven.