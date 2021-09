TNO: alle schone auto’s verdwijnen naar buitenland

Baanbrekend onderzoek van TNO: zwaar gesubsidieerde auto’s verdwijnen massaal de grens over. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

De meeste mensen beseffen wel dat we een beetje oog voor het milieu moeten hebben, maar dat betekent niet dat ze ook een smak geld op een EV stuk willen (of kunnen) slaan. Daarom zijn er wat financiële prikkels nodig. Die zijn er in de vorm van onder meer bijtellingsvoordeel. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want EV’s voeren tegenwoordig steevast de Nederlandse verkooplijsten aan.

Zijn we er dan? Uiteraard niet, want dat gaat alleen over de verkoop van nieuwe auto’s. Er is ook nog zoiets als een occasionmarkt. Hoe zit het met de vergroening daarvan? TNO zocht het uit.

Volgens TNO is er sprake van een “zorgelijke trend”. De zwaar gesubsidieerde EV’s verdwijnen namelijk nadat ze hun periode als leaseauto uitgediend hebben linea recta de grens over. Tweedehands zijn ze namelijk te duur en dus niet interessant genoeg voor de Nederlandse occasionkoper. Die koopt liever een goedkopere occasion, die toevallig vaak ook vuiler is.

Niets nieuws onder de zon, want eerder gebeurde met PHEV’s precies hetzelfde. De vraag is: wat nu…? Gelukkig heeft TNO ook meteen de oplossing. Of in ieder geval, ze hebben enkele suggesties.

De onderzoeksinstantie stelt in de eerste plaats voor om “consistent te sturen op gewicht”. Gewicht speelt nu al een rol bij de wegenbelasting, maar TNO vindt dat ook MRB hierop gebaseerd moet zijn. Ze haasten zich om te zeggen dat er dan wel gecompenseerd moet worden voor het gewicht van accu’s. Daarnaast moeten schone auto’s ook op langere termijn aantrekkelijk blijven, aldus TNO. Dergelijke auto’s moeten namelijk ook als occasion nog interessant zijn.

De suggesties van TNO zijn naar eigen zeggen bedoeld voor de korte termijn, maar het zijn helaas vrij vage suggesties. Daar zal waarschijnlijk dus niets mee gedaan worden en al helemaal niet op korte termijn.

Voor de liefhebbers: de whitepaper is te lezen op de website van TNO

Foto: Schone auto’s, gespot door @rubenpoppink