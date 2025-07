Tesla-rijder overleeft horrorcrash op miraculeuze wijze

Final Destination, maar dan met een goede afloop.

Vangrails hebben ongetwijfeld al talloze levens gered, maar er zijn ook gevallen waarbij de vangrail juist mensen (bijna) van het leven berooft. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de crash van Rubert Kubica in 2011, waarbij de vangrail zijn rallyauto doorboorde. Hij raakte daarbij zwaargewond, maar kon wonder boven wonder toch weer een comeback maken in de racerij.

In de VS is gisteren een vergelijkbare horrorcrash gebeurd, met een Tesla Model Y. De auto raakte van de weg en klapte op de vangrail. In plaats van af te ketsen op de vangrail, werd de Tesla echter van voor tot achteren doorboord. Bij het zien van de beelden vrees je het ergste voor de bestuurder.

Er is echter een mirakel gebeurd, want de 23-jarige bestuurder kan dit navertellen. Sterker nog: de jongeman liep slechts lichte verwondingen op, in tegenstelling tot Kubica. Nu zijn auto’s veiliger dan ooit, maar in dit geval lijkt de bestuurder vooral gered door een enorme dosis geluk.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De politie heeft laten weten aan SFGate dat ‘cruise control en lane assist’ geactiveerd waren, maar daar worden we niet veel wijzer van. Het klinkt in ieder geval niet als FSD.

Het is ook niet heel relevant verder, want als bestuurder moet je sowieso zelf opletten. De politie deelt deze foto’s dan ook met de boodschap dat je altijd 100% je aandacht op de weg moet houden. Iets zegt ons dat deze bestuurder dat voortaan ook gaat doen.

Bron: California Highway Patrol – Los Banos