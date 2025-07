Nieuwste Hyundai heeft gigantisch scherm, maar niet voor de bestuurder

En uiteraard is er geen fysieke knop te bekennen.

Het escaleert helemaal de spuigaten uit, met die schermen in auto’s. Iedere keer als je denkt dat de schermen niet groter kunnen, gaat er weer een fabrikant dunnetjes overheen. Hyundai presenteert nu een auto met een breedbeeld waar je u tegen zegt.

De auto in kwestie – de Elexio – hadden ze al eerder laten zien, alleen nog niet de binnenkant. Het dashboard bevat eigenlijk maar één element: een gigantisch breed scherm. Knoppen zijn in geen velden of wegen te bekennen en er is ook nauwelijks een instrumentarium. De bestuurder moet het doen met een heel klein schermpje bovenop het dashboard.

Mocht je dit interieur helemaal niks vinden, dan hebben we goed nieuws. De Hyundai Elexio is namelijk niet voor ons bedoeld. Dit is de eerste Hyundai die exclusief voor China is gebouwd, in samenwerking met BAIC. De Chinezen zijn dol op schermen, dus dat verklaart de lay-out van het interieur.

Zoals we inmiddels gewend zijn van Hyundai is de Elexio een strakke en moderne verschijning. De auto heeft een eigen design, maar sluit naadloos aan op de Tucson en de Sante Fe. De Elexio zou dus zeker niet uit de toon vallen in een Europese showroom.

Met de specificaties is ook weinig mis. Net als de Ioniq-modellen heeft de Elexio 800V-technologie. De snellaadtijd valt dan weer een beetje tegen: 30 tot 80% in 27 minuten. De Elexio heeft echter een joekel van een accu (101,7 kWh), die een range van 700 kilometer mogelijk maakt, volgens de Chinese CLTC-cyclus.

Of het is jammer is dat de Hyundai Elexio niet voor ons bestemd is? Dat mogen jullie laten weten in de reacties.