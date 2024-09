Tesla vliegt spontaan in de fik na overstroming [Video]

Tip van de dag: zet je Tesla buiten als er een overstroming dreigt.

Het risico dat elektrische auto’s spontaan in de hens vliegen wordt nog wel eens overschat, maar EV’s en overstromingen is toch een slechte combinatie. Dat blijkt uit nieuwe videobeelden van een Tesla die tijdens een overstroming in de garage staat.

Hier in Europa zijn er de laatste tijd ook de nodige overstromingen geweest, maar deze beelden komen uit Florida. Daar kampte men de afgelopen dagen met storm Helene, die gepaard ging met overstromingen.

Een overstroming is voor de meeste auto’s niet bevorderlijk, maar de Tesla Model X in kwestie vloog tot overmaat van ramp in de fik. Op de video is duidelijk te zijn hoe het accupakket spontaan vlam vat. De verdere afloop is helaas niet bekend, dus we weten niet of het vuur nog meer schade heeft aangericht.

De video wordt ter waarschuwing gedeeld door de Pinellas County Government. Namens de lokale brandweer raden ze aan om een EV op het moment niet in de garage te parkeren. Specifiek het zoute water kan leiden tot spontane zelfontbranding van de accu. Dit kan ook nog dagen of zelfs weken na dato gebeuren.

Voor zover bekend gaat het slechts om kleine aantallen EV’s die vlam vatten, maar het is dus zeker wel een reëel gevaar, wat ook bij eerdere orkanen al de kop op stak.