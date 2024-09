Dit is de goedkoopste Lexus LC van Marktplaats

Opeens weet je het, je wil een Lexus LC kopen op Marktplaats.

Gisteren zaten voormalig collega @willeme en ondergetekende te mijmeren over welke auto’s we nog willen hebben. We kwamen tot de conclusie dat grote coupé’s met de motor voorin en achterwielaandrijving, eigenlijk dikker zijn dan middenmotor-gespuis. Zo kwam de gebruikelijke verdachten weer naar boven. BMW E9, Porsche 928, BMW F13 6-Serie, Ferrari 456 GT, je kent het wel. En toen opeens kwam daar iets anders opborrelen. Iets wat altijd onderbelicht blijft, een frisse wind uit het Verre Oosten.

Nog niet goedkoop

Die Lexus LC (rijtest), hoe zit het daar eigenlijk mee? Is dat een beetje betaalbaar inmiddels? Een zoektocht op Marktplaats leert dat het tegenvalt. Maar ach, voor jullie rijkaards onder de reaguurders hebben we ‘m toch maar uitgelicht. Dit is ‘m dan: de goedkoopste Lexus LC op Marktplaats. Keurig te koop bij de dealer (Louwman uiteraard).

Zonder ‘h’ nog leuker, maar ook duurder

Het is een LC500h en hij komt uit 2018. Dat verklaart ook de (relatief) voordelige prijs. 2018 was namelijk niet alleen het eerste productiejaar, maar er werden ook wat tweaks uitgevoerd aan het onderstel voor 2019 dat de auto fijner en minder stuiterig maakte. Daarna was het echt een extreem comfortabele GT. Maar niet getreurd, je kan dat allemaal ook laten doen op je 2018 unit.

Daarnaast is het dus een LC500h en geen LC500. Onder het mom less is more is de LC500 een gevalletje addition by substraction. Zonder de ‘h’ krijg je namelijk geen elektrogoodies, maar wel een briljant klinkende atmosferische V8. In de ‘h’ zoals dit exemplaar, heb je een V6 met hulp van Toyota’s bekende hybride-techniek. Je wil dus eigenlijk de LC500. Maar ja, die zijn dan ook wel (veel) duurder. De markt heeft gesproken en wil alleen maar dinosap.

Fijne, fraaie GT

Dat wil echter niet zeggen dat een LC500h knudde is. Je hebt gewoon een ordentelijke hoeveelheid pk’s (359) en een hele fijne GT. In het interieur luxe in Japanse stijl. Cynische staaltjes van kostenbesparing ga je hier niet vinden. De cabine is ook lekker stil. Deze premium kwaliteit en isolatie merk je helaas wel aan het gewicht. Ondanks toepassing van koolstofvezel in deuren en kofferklep (die daardoor erg duur zijn om te vervangen), weegt de auto een kleine twee ton.

Los van dit gewicht, een wat tegendraadse infotainment-unit, wat over-enthousiaste irritante waarschuwingspiepjes voor als je deuren niet dicht doet gordels niet aandoet en een vrij beperkte bagagecapaciteit, heeft de auto eigenlijk geen nadelen. Het is qua uitstraling bijna een soort Jaguar. Het is duidelijk dik en gaaf, maar niemand zal je een fluim toe spuwen door het open dak in de zomer uit haat en nijd. Het is geen matzwarte BMW M8 Coupé, om maar iets te noemen.

どの行為のうち

Wat kost dan dat gedestingeerde cruisen nog? Nou, 69.950 Ekkermannen. Heb je nog vier jaar over van de 10 jaar fabrieksgarantie. Niet dat je die nodig hebt uiteraard, want het is een Lexus, dus het gaat nooit kapot. どの行為のうち.