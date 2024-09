Naar welke mysterieuze Bugatti kijken we hier?

Nee, dit is niet de Tourbillon.

Het was toch wel een van de grootste onthullingen van dit jaar: de nieuwe Bugatti. Voor de meesten van ons niet zo’n relevante auto, maar daarom niet minder interessant. Bugatti deelde onlangs een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van deze auto, en in deze video zien we een mysterieus prototype.

De koplampen lijken veel op die van de Tourbillon, maar deze auto is nog een stukje agressiever. De hoefijzergrille is beduidend kleiner en platter en het onderste deel van de auto is uitgevoerd in naakt carbon. Over de flank loopt een diagonale lijn naar achteren, die waarschijnlijk uitkomt in de typerende C-vorm van Bugatti. Maar dat blijft helaas verborgen onder een doek.

De vraag is natuurlijk: waar kijken we naar? De beelden worden nu pas gedeeld, maar ze dateren al uit 2022. Aangezien de video gaat over het designproces van de Tourbillon, kan het haast niet anders of dit is een afgekeurd ontwerp. Waar dus wel een 1:1 model van gebouwd is.

Eigenlijk ziet dit er wel veelbelovend uit, maar helaas lijkt dit design dus gesneuveld te zijn in de ontwerpfase. Wie weet zien we er nog wat elementen van terug in eventuele variaties op het thema Tourbillon. Want Bugatti kennende zullen die er vast wel komen.

Bekijk hieronder de hele video van Bugatti, met Mate Rimac himself: