The Collectables - Op stap met KITT - Autoblog.nl

Veilingen van sommige collectables zitten vol nostalgie, ook nu ontkomen we er niet aan: Wouter gaat op stap met een replica van KITT, de Knight Industries Two Thousand!

KITT, weet je nog?

Weet je nog? Dat Prince zong: ‘party like it is 1999’ en dat het jaar 2000 nog heel erg ver weg leek? Uit die tijd stamt KITT van de serie Knightrider. Toen de Tros nog gewoon lekker verticaal programmeerde en de woensdagavond garant stond voor A-Team, knightrider en zelfs een blauwe maandag The Highwayman (steek je hand op als je die nog herinnert).

Vandaag gaat Wouter op pad met de hoofdrolspeler van de serie Knightrider. KITT maakte zijn debuut in 1982. Er zijn circa 25 KITT-auto’s gemaakt voor de serie. Op vijf na zijn de resterende auto’s allemaal verdwenen. Af en toe verschijnen er berichten waarin wordt beweerd dat er ‘originele op het scherm gebruikte’ auto’s te koop staan.

Er werd beweerd dat Michael Jackson een originele KITT ooit bezat en ook voormalig NSYNC-bandlid Joey Fatone (wie!?) houdt vol dat hij een van deze authentieke originele KITT’s op een veiling te hebben gekocht. Er inmiddels zijn er meer ‘originele’ auto’s geveild dan er in totaal voor de show zijn gebouwd. Een ‘KITT’ is dus sowieso een auto die je onder de collectables kunt scharen.

KITT replica’s

En dan zijn er de replica’s. We gaan op stap met een hele fraaie. De basis vormt net zoals bij het origineel een Pontiac Trans Am. In dit geval werd de Pontiac niet alleen visueel flink onder handen genomen maar ook onderhuids. Er zijn verschillende generaties van KITT. Dit exemplaar verwijst naar de auto uit seizoen 3 en 4. Dit alles startte met de vondst van een originele bumper van een stuntauto uit het 4e seizoen.



Onlangs werd een replica geveild voor 300.000 USD, die werd door Michael Knight persoonlijk afgeleverd. Nerd fact: de lichtbalk aan de voorzijde (de scanner) van KITT is vergelijkbaar met die van Cylons uit de sciencefictionserie Battlestar Galactica. Beide series werden gemaakt door Glen A. Larson.

KITT = Tesla?

Want wat had KITT destijds al?

Voice input en terugpraten (tot vervelens toe)

Turbo Boost (0-100 in 2 seconden, binnenkort op de Tesla Roadster)

Surveillance Mode (omgeving van de auto in de gaten houden)

Auto Cruise (zelfrijdend level 5)

Silent mode (rijden zonder motor geluid)

Vlammenwerper (los verkrijgbaar bij Tesla)

Comlink (videobellen in – en communicatie met auto op afstand)

KITT veiling op The Collectables

Deze KITT heeft in 2011 op de AutoRAI gestaan, schitterde in een ING-commercial, tv-programma’s, tijdschriften en kwam vele malen op festivals. Zoals het hoort werd ook hier een Pontiac Firebird Trans Am als basis gebruikt. De 3e generatie Pontiac Firebird werd in 1981 op de markt gebracht door Pontiac samen met de Chevrolet Camaro. De motoren varieerden van een 90 pk 2.5L 4-cilinder tot de 5.0L V8 in deze Trans Am.

Maar hoe dat rijdt, zo’n trip down memory lane zie je in de video! De KITT Replica veiling vind je op The Collectables.

foto’s: Noortje Blokland voor The Collectables