In beslag genomen Nissan GT-R redt nu levens - Autoblog.nl

Het is serieus cool wat ze hebben gedaan met deze in beslag genomen Nissan GT-R.

Iedereen kent die Supercar-politie auto’s wel uit Dubai en dergelijke oorden. Van die supercars met een paar politiestickers erop. In sommige gevallen zijn dat gewoon commerciële stunts (van de supercarfabfikant of tuner in kwestie). In andere gevallen zijn het in beslag genomen supercars.

De wetgeving in Dubai (Sharia) is nogal strikt, dus ook voor wat eenvoudige overtredingen lijken, zijn daar ernstige delicten. Ergo: je laat je supercar staan en pakt de biezen! Maar de politie doet er niet veel meer mee, dan een beetje paraderen. Nee, dan hebben ze het in Portugal beter begrepen.

In beslag genomen Nissan GT-R

Daar heeft de Guarda Nacional Republicana namelijk een Nissan GT-R in beslag genomen. Niet zozeer vanwege het feit dat het een Nissan was, maar omdat de auto gebruikt werd bij ‘criminele activiteiten’. In plaats van de legendarische Japanse sportwagen in de shredder te gooien, heeft de GT-R een andere bestemming gekregen. De auto mag namelijk levens gaan redden als ambulance.

Lissabon – Porto

De auto wordt namelijk gebruik voor spoed-leveringen voor organen. De auto moet zo snel mogelijk afstanden tussen Lissabon en Porto afleggen. Om extra op te vallen in het verkeer is de zwarte in beslag genomen Nissan GT-R voorzien van opvallende felgele en felgroene stickers. Uiteraard behoren zwaailichten tot de opties.

Om welke Nissan GT-R het precies gaat is niet helemaal duidelijk. Gelukkig bestaat er niet zo iets als een trage Nissan GT-R (R35). Zo te zien is de auto van na de eerste modelupdate, getuige de voorbumper. Dat betekent een 3.8 V6 biturbo met 530 pk en 612 Nm, waarmee je in 3,5 seconden naar de 100 km/u knalt en een top haalt van 315 km/u. Meer dan voldoende dus om levens te redden.

Via: Carscoops.